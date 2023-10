Pourquoi Norris avait raison de défier la consigne de McLaren

Au Grand Prix du Qatar, McLaren a brillé en s'octroyant un double podium pour la deuxième fois d'affilée après Suzuka. La MCL60 était particulièrement compétitive sur la piste de Losail, et l'accrochage des Mercedes au premier tour a fini d'ouvrir la voie à cet excellent résultat pour la structure de Woking.

Une fois le dernier arrêt effectué pour les McLaren, Lando Norris s'est retrouvé quatrième (virtuellement troisième avant le pitstop de George Russell) à deux secondes et demie de son coéquipier Oscar Piastri. L'Anglais a réduit l'écart en 1"7 en l'espace de deux tours, mais l'équipe s'est alors assurée que ses pilotes n'allaient pas se battre, dans un contexte où les pneus Pirelli étaient fragiles sur cette piste et où les pénalités pour non-respect des limites de la piste étaient nombreuses. En effet, à ce stade, Russell semblait encore être une menace.

"Nous allons maintenir les positions", a fait savoir l'ingénieur de course William Joseph à son pilote Lando Norris. "Ramène la voiture jusqu'à l'arrivée." Norris a toutefois rétorqué : "Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça ? On a une grande avance. Je suis clairement bien plus rapide."

Même Piastri a été "un petit peu surpris" par cette consigne. "J'aurais accepté dans tous les cas, mais il y avait évidemment beaucoup de préoccupations concernant les pneus et les limites de la piste, entre autres", a précisé l'Australien après la course. "Mais je pense que finir deuxième et troisième était le plus important pour l'équipe."

Oscar Piastri (McLaren) et son coéquipier Lando Norris dans le parc fermé

Cependant, si Norris a pu paraître un peu frustré de ne pas avoir l'opportunité de se battre pour la deuxième place, le directeur d'équipe Andrea Stella a tenu à expliquer qu'une telle attitude était parfaitement conforme aux attentes de l'écurie.

"Quant au message que vous avez entendu, cela fait partie de notre protocole, je dirais", a indiqué Stella lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur cet échange. "Quand nous donnons une consigne aux pilotes, nous leur disons de nous remettre en cause car nous voulons être certains de comprendre leur point de vue."

"'Remets-nous en cause, dis-nous exactement ce que tu penses. On va réévaluer la situation et revenir vers toi. Mais une fois qu'on revient vers toi, respecte la décision'. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est ce que vous avez entendu. Nous demandons aux pilotes de nous remettre en cause."

En l'occurrence, McLaren a également gardé à l'esprit les événements de l'édition précédente. "N'oublions pas que nous sommes sur un circuit où Lando était quatrième [en 2021], a eu une défaillance pneumatique à quelques tours du but et a fini neuvième", a souligné Stella. "On ne veut donc pas prendre ce risque-là. Il n'est pas souhaitable de pousser les pilotes à attaquer puis avoir une pénalité pour les limites de la piste. Dès qu'on leur dit d'attaquer, ils utilisent les vibreurs, car ça rend le tour largement plus rapide, alors nous leur avons recommandé de rester à l'écart des vibreurs et de penser à finir la course."

"Les deux pilotes l'ont très bien compris, et Lando était très content dans le tour d'honneur, il était élogieux vis-à-vis de l'équipe. C'est un point fort que nos pilotes nous aident à gérer la situation si proactivement et constructivement."

Propos recueillis par Jonathan Noble