Le programme du GP du Qatar F1 2023

La Formule 1 revient pour la seconde fois au Qatar après un premier Grand Prix disputé en 2021 et ce sera à nouveau sur le tracé de Losail, principalement connu pour accueillir le MotoGP.

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. Il y a une heure de décalage avec Losail.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 6 octobre

Essais Libres 1 15h30 - 16h30 Canal+ Sport Qualifications 19h00 - 20h00 Canal+ Sport Samedi 7 octobre

Shootout 15h00 - 15h44 Canal+ Sport Sprint 19h30 Canal+

Dimanche 8 octobre

Course 19h00 Canal+



Infos et palmarès

Le Circuit International de Losail accueille donc pour la seconde fois la F1 dans le cadre du Championnat du monde. Depuis 2004, le tracé est habitué à être le théâtre d'un Grand Prix de MotoGP, la piste étant même devenue à partir de 2007 la manche d'ouverture traditionnelle du championnat. Ça n'a toutefois pas été le cas en 2023, en raison de travaux.

En 2008, quelques mois avant la première de la F1 à Singapour, la course MotoGP a été organisée de nuit grâce à un système d'éclairage novateur et n'a plus jamais eu lieu de jour depuis. Ce sera la même chose pour la course de dimanche, qui débutera à 20h, heure locale, peu après la tombée de la nuit.

Dessinée principalement pour la moto, la piste de Losail est rapide et fluide pour les F1 avec un enchaînement de virages à moyenne et haute vitesse. La ligne droite de départ/arrivée, longue d'un peu plus d'un kilomètre, offrira des opportunités de dépassement grâce au DRS même si la vitesse de passage en virage pourrait s'avérer problématique pour créer suffisamment de différence au freinage pour les F1.

Long de 5,380 km et composé de 16 virages, le Losail International Circuit sera parcouru à 57 reprises lors de la course pour une distance totale de 306,66 kilomètres. Lewis Hamilton y avait signé la pole et la victoire en 2021.

Record de la pole Lewis Hamilton Mercedes 1'20"827 (moy. : 239,623 km/h) 2021 Meilleur tour en course Max Verstappen Red Bull 1'23"196

(moy. : 232,800 km/h) 2021

Météo

Sans surprise, une météo stable et sans averse est attendue, avec un beau et chaud soleil qui chauffera la piste lors des EL1 et Shootout, les maximales attendues en journée se situant autour des 39°C, avant des soirées plus clémentes à "seulement" 31°C et sans nuage dans le ciel étoilé. Le vent pourrait souffler assez fort lors des deux premières journées de roulage.

Course suivante : Grand Prix des États-Unis (20-22 octobre) / Calendrier F1 2023