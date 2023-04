Le GP d'Australie épinglé pour des manquements graves à la sécurité

Charger le lecteur audio

Dans une démarche inhabituelle, l'Australian Grand Prix Corporation a été officiellement convoquée par les commissaires après la conclusion d'une troisième manche chaotique du Championnat du monde 2023 de F1 à l'Albert Park, qui a été marquée par trois drapeaux rouges.

Un quatrième drapeau rouge a même été déployé après que la Red Bull de Max Verstappen a franchi le drapeau à damier, car "un groupe important de spectateurs a réussi à briser les lignes de sécurité et a accédé à la piste alors que la course était toujours en cours", selon les explications de la FIA.

LIRE AUSSI - Gasly échappe à la suspension après l'accrochage avec Ocon

Les fans ont également pu approcher la Haas de Nico Hülkenberg, immobilisée à la sortie du virage 2 après avoir terminé septième, et qui, selon les commissaires, "avait toujours son voyant de couleur rouge qui clignotait (c'est-à-dire que la voiture était dans un état dangereux, avec un risque de décharge électrique)".

Les commissaires ont estimé que les organisateurs de l'épreuve avaient enfreint l'article 12.2.1.h du Code Sportif International de la FIA et ont demandé au promoteur de "présenter d'urgence un plan formel de correction à la FIA".

Des fans à la fin de la course.

Les commissaires ont indiqué que "les mesures de sécurité et les protocoles qui devaient être mis en place pour l'épreuve n'ont pas été appliqués, ce qui a créé un environnement dangereux pour les spectateurs, les pilotes et les officiels de course" et que l'affaire serait renvoyée au Conseil Mondial du Sport Automobile "pour une enquête plus approfondie afin de déterminer si des mesures supplémentaires doivent être prises ou si des sanctions doivent être appliquées au-delà du plan de correction".

Dans leur jugement, les commissaires ont révélé que l'AGPC avait "honnêtement reconnu" des manquements qui avaient conduit à "une situation inacceptable qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses".

LIRE AUSSI - La réclamation de Haas rejetée par la FIA

Cette décision intervient alors que des spectateurs avaient déjà réussi à pénétrer sur le circuit lors du tour d'honneur qui avait suivi le Grand Prix d'Australie 2017.

L'enquête de l'AGPC, qui prendra en compte les protocoles existants pour étudier comment la violation de la piste s'est produite et comment les fans ont pu accéder à la voiture de Hülkenberg alors qu'elle était en situation dangereuse, sera examinée par la FIA et sera menée en consultation avec la police régionale. Le promoteur a demandé à avoir jusqu'au 30 juin 2023 pour mener son enquête, bien que les commissaires aient déclaré que cela devra être approuvé par la FIA.