Qualifs - Russell arrache la pole aux Ferrari !

Q1 - Mercedes en tête, Gasly éliminé

Après plusieurs averses depuis le début de la journée, c'est sur une piste sèche mais sous un ciel menaçant qu'ont commencé les qualifications du Grand Prix de Hongrie.

Max Verstappen a donné le ton dans la première salve de chronos avec un 1'19"020 suivi d'un 1'18"792, devançant Lando Norris à deux dixièmes, Sergio Pérez à trois dixièmes et George Russell et Fernando Alonso à 0"4, peu avant que Lewis Hamilton ne signe un 1'18"916. Les Ferrari étaient en retrait, mais Charles Leclerc est ensuite parvenu à tourner en 1'18"806 et Carlos Sainz en 1'18"561, pas si loin de la nouvelle référence de Verstappen : 1'18"509.

À cinq minutes du drapeau à damier, Zhou Guanyu, Nicholas Latifi, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda et Mick Schumacher étaient dans la zone rouge ; Daniel Ricciardo, Alexander Albon et Kevin Magnussen n'étaient pas tranquilles, mais avec de meilleures conditions piste en fin de séance, personne ne pouvait vraiment l'être.

Les améliorations ont ainsi été nombreuses ; Zhou et Schumacher ont réussi à se sauver aux dépens d'Albon et de Pierre Gasly, seulement 19e après avoir subi un chrono supprimé. Les Williams, elles, sont rentrées dans le rang après leurs étonnants EL3, même si Latifi a signé le meilleur temps absolu dans le premier secteur avant de commettre une erreur au dernier virage. Pendant ce temps... ce sont les Mercedes qui ont pris la tête du classement !

Éliminés en Q1 : Tsunoda, Albon, Vettel, Gasly, Latifi

Q2 - Pérez impuissant

Les Ferrari et les Haas ont commencé la Q2 en pneus usés, et c'est ainsi que Max Verstappen a aisément pris les devants en 1'17"703 avec quatre dixièmes d'avance sur Lando Norris et une seconde de marge sur les bolides rouges. Sergio Pérez, lui a vu son chrono supprimé pour non-respect des limites de la piste, avant qu'il ne lui soit réattribué tardivement.

Fernando Alonso s'est hissé à la deuxième place lors de sa première tentative, alors que le top 5 était désormais complété par Norris, Ricciardo et Zhou. À cinq minutes du drapeau à damier, Hamilton et Russell ont pris les troisième et cinquième rangs. Quelques instants plus tard, ce sont Ocon, Bottas, Magnussen, Stroll et Schumacher qui étaient en danger d'élimination.

Or, Pérez n'est pas parvenu à améliorer, contrairement à Ocon et Bottas, et il a été éliminé, se plaignant d'avoir été gêné par Magnussen. Zhou a également vu sa séance s'arrêter là, n'ayant pas confirmé son bon début de Q2.

Éliminés en Q2 : Pérez, Zhou, Magnussen, Stroll, Schumacher

Q3 - Russell arrache la pole à Ferrari

Seules les Ferrari et Verstappen ont effectué leur premier run de Q3 en pneus neufs... mais la hiérarchie était plutôt étonnante avec Sainz en tête en 1'17"505, une demi-seconde devant Russell et Leclerc. Verstappen, auteur d'un gros blocage de roue au virage 2, n'était que septième avec 1"3 de déficit ; Hamilton, Alonso et Norris avaient également fait mieux que le Champion du monde en titre. "Je ne sais pas ce qui s'est passé, l'adhérence était très mauvaise à l'avant comme à l'arrière", a lancé ce dernier.

Verstappen n'était pas au bout de ses peines. "Je n'ai pas de puissance", a-t-il informé son équipe à sa sortie des stands pour son second run. Leclerc a amélioré en 1'17"567, mais c'était insuffisant, d'autant que Sainz a lui-même abaissé sa marque pour atteindre 1'17"421. Et contre toute attente, la pole position a échappé à Ferrari : George Russell l'a arrachée en 1'17"377 ! Lewis Hamilton, lui, a dû se contenter du septième rang, tandis que Verstappen ne sera que dixième sur la grille en raison de son problème technique.

