Qualifs - Valtteri Bottas met les Red Bull KO

Q1 - Stroll mord la poussière

Quatre pilotes partent du fond de grille après avoir remplacé divers éléments moteur : Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Lando Norris et Esteban Ocon. Comme l'indique le règlement, ces dernières positions sont attribuées selon le classement des pilotes concernés en qualifications. Par conséquent, tous prennent la piste en Q1 dans l'espoir de partir 17e ce dimanche.

Red Bull est le grand favori pour la pole position, Max Verstappen et Sergio Pérez ayant respectivement signé le meilleur temps en EL2 et EL3. Mais ni l'un ni l'autre n'ont le temps de terminer leur premier tour lancé puisque le drapeau rouge est agité à la suite de l'accident de Stroll à la sortie du dernier virage. Le pilote Aston Martin a mal négocié son virage, restant coincé sur la partie sale à l'extérieur, et a perdu le contrôle de sa monoplace.

Pendant la neutralisation, l'aileron arrière de la RB16B est inspecté par le taureau rouge, soit la deuxième fois en deux événements. Mais contrairement à Austin, aucune fissure n'est décelée. Finalement, une vingtaine de minutes plus tard, la séance est relancée. Les tifosi redoutent le pire en voyant Carlos Sainz au ralenti mais l'Espagnol, avec l'aide de son ingénieur, parvient à régler son problème.

Au terme de la première salve de tours chronométrés, Verstappen détient le meilleur temps (1'16"788) avec le record dans les trois secteurs. Pérez, deuxième, est repoussé à plus de six dixièmes, Bottas et Hamilton accusant quant à eux un déficit de sept dixièmes. Les pilotes Mercedes bouclent un deuxième tour, ce qui leur permet de se rapprocher du Néerlandais, à un dixième pour Bottas et à quatre pour Hamilton.

L'évolution des conditions de piste permet aux pilotes AlphaTauri de briller, Pierre Gasly récupérant momentanément la deuxième place, avant de redescendre au quatrième rang après les meilleurs temps successifs de Charles Leclerc (1'16"748) et Bottas (1'16"727), qui a bouclé un tour de plus que son coéquipier. Sans surprise, les Haas sont éliminées, tout comme Nicholas Latifi. Plus étonnant en revanche, Fernando Alonso met déjà un terme à son samedi alors que son coéquipier Ocon, condamné à s'élancer en fond de grille, se qualifie en Q2.

Éliminés en Q1 : Alonso, Latifi, Schumacher, Mazepin, Stroll

Q2 - Hamilton contre-attaque

Le comportement du pneu tendre déplaît fortement ce week-end. Par conséquent, tous les pilotes à l'exception des pénalisés Tsunoda et Ocon optent pour la gomme medium en Q2, un fait assez rare pour être souligné. Pérez est le premier à couper la ligne avec un temps de 1'17"055, ce qui est largement battu par Verstappen, auteur d'un impressionnant 1'16"483. Mercedes semble être plus à l'aise avec les enveloppes jaunes puisque Hamilton échoue à 16 millièmes de Verstappen.

Le septuple Champion du monde prend les commandes après un deuxième tour, cette fois-ci en 1'16"474. Tsunoda occupe quant à lui le troisième rang et s'assure pratiquement une place en Q3. Problème, le Japonais fait son temps en pneus tendres, ce qui signifie qu'il devra prendre le départ avec ces mêmes pneus, même en s'élançant hors du top 10.

Parmi les pénalisés, Norris se hisse en Q3 également, il partira avec les pneus mediums, tandis qu'Ocon a dû ralentir dans le dernier secteur en raison du drapeau jaune provoqué par la sortie de piste d'Antonio Giovinazzi dans les dernières secondes.

Éliminés en Q2 : Vettel, Räikkönen, Russell, Giovinazzi, Ocon

Q3 - Bottas irrésistible

Même si Red Bull a été l'équipe la plus en forme en essais libres, c'est Mercedes qui occupe la première place depuis le début des qualifications. L'on s'attendait donc à un sursaut d'orgueil du taureau rouge en Q3, là où la performance pure compte le plus. Pourtant, la classement est encore dominé par les W12 ! Bottas prend le record dans les deux premiers secteurs et réalise un temps canon de 1'15"875. Hamilton le suit à moins de deux dixièmes. Verstappen, pilote Red Bull le plus rapide, est à trois dixièmes du Finlandais.

Ce résultat surprise après les premières tentatives de Q3 pousse Red Bull à réagir. En raison des longues lignes droites de l'Autódromo Hermanos Rodríguez, l'aspiration joue un rôle particulièrement important. Et Pérez se charge de fendre l'air dans sa dernière tentative pour améliorer la vitesse de pointe de son coéquipier. Mercedes fait de même, Bottas devant Hamilton.

Dans le deuxième secteur, Pérez est perturbé par la sortie de piste de Tsunoda et quitte la piste à son tour. Le drapeau jaune n'est pas agité. Verstappen ne semble pas être gêné et poursuit son effort, toutefois ce n'est pas assez pour concurrencer les Mercedes. Ainsi, Bottas cueille tranquillement la 19e pole position de sa carrière, Hamilton se chargeant de verrouiller la première ligne pour l'écurie allemande. Gasly se place en troisième ligne, aux côtés de Sainz. Ricciardo, Leclerc, Tsunoda et Norris complètent le top 10.

Grand Prix de Mexico - Qualifications

Q1

Q2

Q3