Qualifs - Verstappen arrache la pole, Mercedes au tapis

Déjà appliqué au Grand Prix d'Émilie-Romagne plus tôt dans l'année, le format sprint fait son retour ce week-end pour le Grand Prix d'Autriche. Cela signifie que les équipes et les pilotes n'ont eu qu'une heure d'essais pour peaufiner les réglages avant la mise en place du Parc Fermé. Valtteri Bottas est d'ores et déjà assuré de prendre le départ de la course du dimanche depuis le fond de grille en raison de divers changements sur le moteur. Lando Norris, à l'arrêt en EL1, a quant à lui évité la pénalité en installant un autre bloc de son quota.

Q1 - Ricciardo et Aston Martin font naufrage

En embuscade dans la séance du vendredi matin, Ferrari a rapidement pris les commandes en début de Q1. La meilleure marque provisoire, détenue par Charles Leclerc en 1'06"200, a été battue par Fernando Alonso, Sergio Pérez puis Max Verstappen, toutefois le chrono du Néerlandais a été annulé pour une excursion au-delà des limites de la piste dans le dernier secteur, une erreur commise par de nombreux pilotes ce vendredi après-midi.

Sa seconde tentative (1'05"852) a été suffisamment bonne pour le propulser en première position... pendant un court instant seulement, Leclerc ayant eu le dernier mot grâce à un tour conclu en 1'05"419.

En fin de séance, la pression était sur les épaules de Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu, Sebastian Vettel, Nicholas Latifi et Alexander Albon, tous menacés par l'élimination. En fin de compte, seul le Thaïlandais a pu s'en sortir, ses adversaires n'ont pas su suffisamment hausser le niveau pour passer à l'étape suivante.

Aston Martin enchaîne les déconvenues avec une troisième double élimination d'affilée, et la gifle fait d'autant plus mal pour Ricciardo que son coéquipier Norris a pris le huitième temps avec un ancien moteur et peu de tours bouclés en EL1.

Éliminés en Q1 : Ricciardo, Stroll, Zhou, Latifi, Vettel

Q2 - Leclerc contre-attaque, Norris bute

Étonnamment, ce n'était pas une Red Bull ou une Ferrari qui pointait en première position à la fin des premiers relais de Q2 mais une Mercedes ! Lewis Hamilton a bouclé un tour en 1'05"538 pour reléguer son poursuivant le plus proche, Verstappen, à 30 centièmes de seconde. Suivaient George Russell, Charles Leclerc et Carlos Sainz. Sergio Pérez, en retrait depuis le coup d'envoi du week-end, était quant à lui menacé par l'élimination après qu'un de ses tours a été annulé pour non-respect des limites de piste.

Le Mexicain a fini par se placer dans le top 10 au détriment de Pierre Gasly, renvoyé en onzième place, au moment où Leclerc reprenait le meilleur temps (1'05"287). Cependant, les commissaires ont annoncé l'ouverture d'une enquête après la séance sur le tour qualificatif de Pérez, qui aurait une nouvelle fois dépassé les limites de la piste... Pénalité en vue ?

Avec ses évolutions, la Williams d'Albon a montré un bien meilleur visage qu'à Silverstone avec une douzième place. "Effrayé" dans les phases de freinage, Norris n'a pas été en mesure de boucler un tour à un rythme compétitif et s'est contenté de la quinzième place, derrière un Yuki Tsunoda échaudé par le comportement capricieux de son AT03.

Éliminés en Q2 : Gasly, Albon, Bottas, Tsunoda, Norris

Q3 - Hamilton et Russell à la faute

L'an dernier, Red Bull avait maté la concurrence en signant les pole positions et les victoires des deux Grands Prix disputés sur le Red Bull Ring. Mais avec leurs bonnes performances dans les deux premières phases des qualifications, les pilotes Ferrari et Mercedes représentaient un beau caillou dans la chaussure du taureau rouge pour cette année.

En Q3, Charles Leclerc a frappé le premier (1'05"183) en étant quelque peu gêné par Lewis Hamilton dans le dernier secteur. Sa marque a été améliorée de peu par Max Verstappen (1'05"092), alors que Hamilton devait abandonner ses deux premières tentatives. Le troisième effort du septuple Champion du monde sur le même train de pneus tendres s'est toutefois mal fini, avec une sortie de piste dans le virage 7 et un contact contre les barrières.

Le drapeau rouge a alors été présenté pour permettre aux commissaires d'intervenir sur la monoplace endommagée et la séance relancée pour cinq minutes et trente secondes... avant d'être de nouveau interrompue, puisque Russell a lui aussi heurté le mur ! Le coéquipier de Hamilton a perdu le contrôle de sa voiture dans le dernier virage et déclenché un second drapeau rouge.

Il ne restait donc plus que deux minutes et trente secondes à la nouvelle relance. Suffisant pour permettre aux pilotes Ferrari de se placer en première ligne, Leclerc devant Sainz. Mais un tour de derrière les fagots signé Verstappen (1'04"984) a propulsé le Néerlandais en pole position avec 29 et 82 millièmes d'avance sur les hommes du Cheval Cabré !

