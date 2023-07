Red Bull appelle les fans au vote pour sa nouvelle livrée spéciale

Au moment de la présentation de la fausse RB19 à New York, l'équipe Red Bull avait indiqué, dans le contexte de l'alliance avec Ford en vue de 2026, qu'elle arborerait lors des trois manches américaines de la saison une livrée spéciale, différente pour chacun de ces rendez-vous au pays de l'Oncle Sam.

Ces livrées ont une particularité, à savoir qu'elles sont dessinées par des fans via le concours Make Your Campaign. Red Bull a évidemment le dernier mot afin de pouvoir accommoder ces livrées temporaires avec les exigences de respect de la marque et de visibilité de ses sponsors.

L'écurie autrichienne a ainsi affiché à Miami, sur les côtés de ses monoplaces, des bandes bleu, violet et fuchsia.

Pour le Grand Prix des Amériques, qui se déroulera sur le Circuit of the Americas du 20 au 22 octobre, Red Bull vient de proposer deux livrées différentes au vote des fans, via sa plateforme numérique The Paddock. Vous pouvez les retrouver et les comparer ci-dessous :

Les livrées spéciales sont monnaie courante depuis plusieurs saisons en F1, et cette année plusieurs équipes ont déjà arboré des robes particulières, soit dans le cadre d'opérations commerciales, soit dans le cadre de célébrations, voire les deux.

À Silverstone, pour la dernière épreuve en date, ce ne sont pas moins de trois écuries qui avaient modifié plus ou moins fortement leur livrée : Williams dans le cadre de son 800e GP en discipline reine, Aston Martin pour fêter son accord avec Valvoline et McLaren pour célébrer son histoire mais également faire un clin d'œil à l'un de ses sponsors avec une livrée "Chrome".

Williams, qui utilisera sa livrée 800 GP à Budapest également (qui marquera effectivement son 800e GP en F1), a présenté ce mardi une future livrée spéciale, faisant cette fois la part belle à son partenariat avec le pétrolier Gulf, qu'elle affichera en course à Singapour, au Japon (Suzuka) et au Qatar (Losail).

Pour Red Bull, il est donc également prévu qu'une livrée spéciale soit dévoilée pour le retour de la Formule 1 du côté de Las Vegas, qui aura lieu moins d'un mois après l'épreuve au Texas.