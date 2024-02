Red Bull se méfie des développements "intéressants" de la concurrence

Après les deux doublés consécutifs de Red Bull et Max Verstappen au Championnat du monde F1, certaines équipes ont apporté des changements radicaux sur leurs voitures de 2024 afin de tenter de combler leur retard sur l'équipe du taureau rouge. Et même si un clone de la RB19 ne garantit pas le succès, les équipes devant comprendre ce qui a fait fonctionner le concept, tout indique que la F1 qui a dominé la saison 2023 a pu être correctement décryptée.

Le directeur technique de Red Bull, Pierre Waché, pense ainsi que certaines voies de développement empruntées dans le paddock, telles que la solution de Mercedes pour son aileron avant, sont la meilleure indication que la concurrence comprend désormais ce qui a rendu les précédents modèles de Red Bull si performants.

"Je ne sais pas s'ils ont compris ce que nous avons fait mais, d'après ce que j'ai vu dans le développement de leurs voitures, je crois que oui", a déclaré Waché à Motorsport.com. "Même si ce n'est pas exactement la même voie, parce que je suis sûr que nous n'avons pas vu juste partout, ils ont trouvé leur propre voie dans le sens où vous développez un outil, ou certaines voies de développement, en fonction des problèmes que vous avez et de votre compréhension."

"Ils ont donc peut-être trouvé d'autres choses qui pourraient être très intéressantes. Il est intéressant de pouvoir travailler avec trois volets et demi sur l'élément de l'aileron avant [comme Mercedes], en générant plus d'outwash. Ils ont trouvé une voie différente. Je ne suis pas sûr qu'ils sachent exactement ce que nous avons fait, parce que si vous vous contentez de copier sans comprendre, pour moi c'est inutile, mais tous les compétiteurs dans ce business suivent une voie qui leur est profitable."

La forme affichée par la RB20 lors des essais à Bahreïn a convaincu de nombreuses personnes que Red Bull serait l'équipe à battre pour l'ouverture de la saison, et elle pourrait même avoir un avantage encore plus grand que l'année dernière. Mais Waché n'est pas aussi confiant.

Interrogé sur l'éventuel maintien de l'avance de Red Bull cet hiver, le directeur technique a répondu : "Non, je ne partage pas ce point de vue. J'espère que l'écart sera plus important, mais je ne sais pas. J'espère d'abord que nous produirons une voiture qui pourra bien fonctionner, et nous verrons où tout le monde se situe."

"Mais, pour être honnête, quand je vois [le rythme de Ferrari sur les relais longs], ils étaient très rapides. Donc je ne sais pas. Notre principale inquiétude, c'est que [le circuit de Bahreïn] est très particulier. Comment [notre rythme] se traduira-t-il sur d'autres types de circuits, avec des problèmes différents ? Ici, c'est très limité à l'arrière, la surface est très particulière. Je pense que nous aurons un défi différent à relever et je ne suis pas sûr que ce sera facile."