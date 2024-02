Famin : "Un directeur d'équipe est toujours intérimaire"

Nommé début juillet 2023 à la tête de l'ensemble des activités sportives d'Alpine, Bruno Famin s'est retrouvé propulsé aux commandes de l'écurie de Formule 1 quelques semaines plus tard. Le dernier été, on le sait, avait été mouvementé du côté d'Enstone avec les départs notables de Laurent Rossi puis d'Otmar Szafnauer et Alan Permane.

Tout au long de la deuxième partie de saison dernière, Bruno Famin a officié en tant que "team principal par intérim" d'Alpine F1. Des fonctions qu'il continue d'occuper à l'heure de débuter la saison 2024, mais désormais sans mention d'intérim, laissant bien comprendre que l'équipe française ne cherche pas – ou plus – de nouveau directeur d'équipe.

Cependant, dans l'esprit de Bruno Famin, rien n'a vraiment changé, car le Français a une vision bien à lui du poste qu'il occupe. "Pour moi, ce n'est pas l'officialisation que ce n'est plus un intérim", assure-t-il. "On sait tous qu'un directeur d'équipe est toujours intérimaire, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'était pas du tout un problème pour moi, alors le fait que l'on dise que ce n'est plus un intérim n'a rien changé."

Après avoir apporté un vent de fraîcheur ressenti dans les rangs d'Alpine, Bruno Famin a fixé comme seul objectif pour 2024 de mettre en place "une dynamique de progression", sans chiffrer de résultats attendus. L'écurie va débuter sa campagne avec une monoplace qui semble en retrait après les essais de Bahreïn mais qui a été revue de fond en comble dans l'espoir qu'elle pose une base de développement importante pour les deux années à venir.

Alpine ne cherche pas d'équipe cliente

Parallèlement, l'usine de Viry-Châtillon doit préparer le tournant réglementaire de 2026 en planchant sur une nouvelle unité de puissance, cet élément demeurant aujourd'hui encore le talon d'Achille du projet. Interrogé sur l'avancée des travaux sur le futur moteur, Bruno Famin se montre prudent.

"Vous savez, quand on est seul au banc d'essai, on est toujours content", tempère-t-il. "On en peut pas se comparer à la concurrence. On est plutôt satisfaits, c'est sur la bonne voie. Et je suis content parce que je pense qu'il y a une nouvelle dynamique, un peu comme du côté piste. On a commencé ça à Viry il y a longtemps − il y a environ un an, je ne me souviens pas. Il y a des options techniques intéressantes et l'approche l'est aussi. On verra quels seront les résultats."

Une chose est sûre, Alpine ne recherche pas d'écurie cliente à équiper avec sa motorisation, à l'heure où les discussions avec Andretti sont désormais stoppées en raison du refus par la F1 de la candidature américaine. "On sera heureux de se concentrer sur nous-mêmes, ce sera bien plus simple", tranche Bruno Famin. "On ne parle avec personne."

Propos recueillis par Jonathan Noble