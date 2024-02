Alpine vise "une dynamique de progression" sans objectif chiffré

Situant Alpine "en milieu de peloton" alors que les essais de Bahreïn s'achèvent ce vendredi, Bruno Famin fait preuve d'une grande retenue. Esteban Ocon et Pierre Gasly restent de leur côté évasifs dans leurs commentaires après avoir découvert l'A524, avec laquelle l'objectif principal est de réussir le développement sur l'ensemble de la saison.

"Elle est plutôt corrélée", assure le directeur de l'écurie quant à ce qui est observé en piste par rapport au simulateur. "On est plutôt satisfait de ce que l'on voit, mais ce que l'on ne voit pas en simulation, c'est à quel point les autres sont rapides, et on le saura seulement d'ici deux ou trois Grands Prix."

Présent aux commandes de l'écurie depuis l'été dernier, Bruno Famin refuse de fixer un objectif de résultat précis pour l'écurie française, sixième du championnat constructeurs l'année dernière.

"Notre objectif cette année, bien plus que de chiffrer un résultat final, une position au championnat ou des podiums, sera de générer une dynamique de progression de la voiture, et de faire progresser l'équipe aussi, dans son ensemble et pas uniquement côté piste", insiste-t-il. "Ce que j'ai vraiment besoin de voir, c'est cette dynamique. La voiture est ce qu'elle est aujourd'hui, l'essentiel est de pouvoir la développer avec l'équipe. Les usines de Viry et d'Enstone, ainsi que tout le monde au circuit, redoublent d'efforts pour s'améliorer."

"Changement de culture"

Bruno Famin à Bahreïn, jeudi.

Autrement dit, le fameux "plan sur 100 Grands Prix" que la précédente direction d'Alpine avait établi est aujourd'hui bien loin, et le fusil a changé d'épaule.

"Je ne ferai pas de commentaires sur le passé", prévient Bruno Famin. "Mais ce que je crois, c'est que si l'on ne tire pas le meilleur de chacun, on n'y arrivera pas. Et c'est un défi : on peut parler de changement de culture, on peut parler d'état d'esprit, on peut parler de management. Au bout du compte, il s'agit d'extraire le meilleur de chacun à tous les niveaux, dans tous les départements, pas seulement sur le plan technique mais partout dans l'entreprise."

Dans le paddock de Bahreïn, l'éventuel surpoids de l'A524 a aussi fait parler ces dernières heures mais Bruno Famin ne le confirmera pas, évoquant simplement des "insinuations", tout en admettant que la chasse au moindre gramme est permanente.

"Le poids est toujours un facteur. Quand on est en surpoids, il faut en perdre, et quand on est sous le poids minimum, il faut gérer le lest au bon endroit. Même lorsque l'on est sous le poids minimum, il faut encore en perdre, afin d'améliorer la répartition des masses. Et réduire le poids est toujours un défi."

Propos recueillis par Jonathan Noble