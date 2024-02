Mattia Binotto retrouve un poste de direction en Italie

Mattia Binotto reprend du service, mais ce n'est pas en Formule 1. Un peu plus d'un an après avoir été écarté de son poste de directeur de la Scuderia Ferrari, il a accepté une mission au sein de l'entreprise italienne Texa.

Aperçu à plusieurs reprises dans le paddock au cours de la saison 2023, son nom avait un temps circulé pour reprendre un rôle de direction dans une équipe, notamment chez Alpine et Audi, mais il a finalement décidé de tourner son attention vers l'automobile.

Mattia Binotto devient ainsi le nouveau directeur général de Texa, entreprise fondée en 1993 et basée à Trévise. Elle est notamment connue pour être un leader mondial des outils de diagnostic en automobile, et a récemment fait évoluer ses activités en se penchant également sur les analyseurs de gaz d'échappements, les stations de maintenance d'air conditionné et le matériel de diagnostic à distance pour les voitures, les deux-roues, les camions, les véhicules de chantier et agricoles, ainsi que les bateaux.

Dans ses nouvelles fonctions, Mattia Binotto se voit confier la coordination stratégique de l'ambitieux département e-Powertain de Texa. Son objectif est de concevoir, produire et fournir de nouveaux composants automobiles pour les véhicules électriques, notamment les voitures de sport hautes performances.

"Au-delà de l'expérience en compétition que j'ai toujours connue dans ma vie, ce qui m'a attiré chez Texa, c'est l'audace stratégique de son projet pour construire l'excellence italienne caractérisée par les technologies les plus avancées en matière de nouvelles mobilités", explique Mattia Binotto.

"Texa entend s'imposer comme standard technologique de référence au niveau mondial. Et ce grâce à la mobilisation d'énormes ressources d'investissement et à l'attraction des meilleurs talents qui seront concentrés en Italie, c'est-à-dire là où il y a une formidable culture de l'automobile à préserver, renouveler et aussi relancer."

Pour le fondateur de Texa, Bruno Vianello, le recrutement de Matti Binotto est "synonyme de très haute technologie et de compétitivité".

"Avec le reste du département e-Powertrain, composé d'ingénieurs jeunes et enthousiastes, nous visons un développement intense qui nous permettra d'obtenir en quelques années des résultats importants et significatifs sur le segment le plus précieux du marché automobile", ajoute-t-il.