Red Bull : Verstappen est devenu "très doué" pour lire les courses

Avec 17 succès en 20 Grands Prix jusqu'ici, Max Verstappen est avant même la fin de la saison 2023 assuré de surpasser à la fois son propre record de victoires en une année (qui datait de l'an passé) mais également le meilleur ratio de succès en une seule campagne, qui appartenait depuis 1952 à Alberto Ascari.

Le Néerlandais reste sur une impressionnante série de 15 victoires sur les 16 derniers GP, avec comme seule anomalie Singapour, où Red Bull a été loin d'afficher sa domination habituelle. Dernièrement, à la faveur d'un développement arrêté depuis longtemps par l'écurie, certains rivaux ont pu se rapprocher à la régulière pour constituer de véritables menaces en course ; toutefois, Verstappen est sorti vainqueur de tous ces affrontements, semblant déployer son rythme avec parcimonie.

Pour Christian Horner, les succès récents, et notamment celui face à Lando Norris au Brésil, ne sont toutefois pas le signe que Red Bull n'attend que d'être sous une réelle menace pour hausser le ton et montrer de quoi la RB19 est vraiment capable. Non, pour le dirigeant britannique de la structure autrichienne, c'est Verstappen qui gère à la perfection son rythme et ses pneus pour s'assurer d'être toujours en contrôle.

"Je pense que tout le monde gère son rythme différemment dans une course, mais Max est devenu très doué pour lire une course", a expliqué Horner. "Il ne panique pas s'il voit que quelqu'un lui reprend du temps dans le secteur intermédiaire ou quoi que ce soit d'autre. C'est parce qu'il a une vision à long terme. Et je pense qu'il a cette confiance intérieure qui lui permet de savoir où il en est."

Horner estime que ce sont les fruits du travail effectué avant même cette période de domination, à l'époque où Red Bull et Verstappen n'étaient que des outsiders face à Mercedes et Lewis Hamilton. Ainsi, quand il lui est demandé d'estimer quand le triple Champion du monde a développé cette capacité à gérer ses pneus au mieux, il explique : "En 2019, je pense que c'est au cours de cette période qu'il a vraiment, vraiment progressé."

"Puis de 2019 à 2020, dans une certaine mesure. Mercedes disposait d'une fusée en 2020, mais nous avons tout de même réussi à gagner quelques courses cette année-là. Et puis, évidemment, la saison 2021 a été énorme."

Quant à Verstappen, il assure que la gestion d'une course lors de laquelle la dégradation est forte n'est pas simple : "Peut-être que cela semble facile de l'extérieur, mais je pense que pendant la majeure partie de chaque relais, Lando a égalé mes temps au tour. Il y a toujours eu les cinq ou dix derniers tours [de chaque relais] où il semblait que nous avions une meilleure dégradation des pneus."

"Mais oui, au début de chaque relais, je devais vraiment me concentrer et je ne pouvais pas me permettre de commettre des erreurs. Avec la forte dégradation, ce n'est pas le plus facile à piloter. Ce n'est pas comme si vous pouviez vous détendre et laisser la voiture prendre dans les virages sans conséquence. Il faut être très attentif."

