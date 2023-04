Retour en Europe : Alonso s'attend à ce que la hiérarchie change

Charger le lecteur audio

Les trois premiers Grands Prix de la saison, qui se sont respectivement tenus à Bahreïn, en Arabie saoudite et en Australie, ont vu Red Bull renforcer son statut de favori, après une saison 2022 déjà riche en succès pour le taureau rouge. Derrière, Aston Martin, Mercedes et Ferrari se disputent les places restantes sur le podium tandis que la lecture du milieu/fin de grille reste assez illisible.

La prochaine course, qui aura lieu dans plusieurs semaines, à la fin du mois d'avril, marquera le coup d'envoi de la tournée européenne de la F1. Compte tenu de la proximité des prochains circuits visités aux usines des écuries, il sera plus facile pour ces dernières d'apporter de nouvelles pièces ainsi que des évolutions majeures pour leurs monoplaces.

Interrogé par Motorsport.com à Melbourne, Fernando Alonso a estimé que l'arrivée prochaine de ces améliorations pourrait non seulement changer l'ordre établi mais aussi la fréquence à laquelle celui-ci peut changer.

"Il semble que les qualifications soient désormais très importantes parce que le rythme de course est très similaire [entre les équipes]", a-t-il expliqué. "Je pense que nous entrons dans une partie de la saison qui va être très intéressante. Quelle équipe développe [sa] voiture le plus rapidement ? Avec les trois premières courses se déroulant loin de l'Europe, il est difficile d'apporter des améliorations et des choses du genre. Mais à partir de maintenant, nous verrons peut-être le niveau des équipes changer un peu, course par course, en fonction de celles qui apporteront des évolutions suffisamment bonnes."

AlphaTauri a d'ores et déjà apporté un nouveau plancher, qui a été endommagé par Yuki Tsunoda au GP d'Australie. De son côté, McLaren prévoit de modifier une MCL60 décevante pour le prochain rendez-vous, à Bakou, même si l'équipe de Woking ne s'attend pas à faire un bon en avant. Enfin, Mercedes doit changer le concept de sa W14 après avoir reconnu ses limites mais l'on ne devrait rien voir de nouveau avant le GP d'Émilie-Romagne, à la fin du mois de mai.

Ceux devancés par Aston Martin au championnat constructeurs préparent donc la contre-attaque, mais Alonso considère d'ores et déjà la saison 2023 comme réussie compte tenu du démarrage tonitruant, et inattendu, réalisé par sa nouvelle équipe.

"En ce moment, tout va bien. Jamais nous ne nous attendions à monter sur le podium, peut-être même de toute la saison, et en trois courses, nous en avons trois", a-t-il résumé. "Donc, tout ce qui arrive maintenant est un plus. Nous saisissons chaque opportunité, nous devons apprendre et grandir en tant qu'équipe, peut-être aussi en dehors de la piste parce que nous affrontons Red Bull, Mercedes, Ferrari – des équipes qui sont habituées à ce genre de rythme de développement. Nous sommes peut-être dans un processus d'apprentissage. Nous prenons donc cette saisons 2023 avec beaucoup d'humilité et nous verrons comment les choses se passent."

Avec Matt Kew et Alex Kalinauckas