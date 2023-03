McLaren minimise l'importance de l'évolution de Bakou

Charger le lecteur audio

Alors que Lando Norris et Oscar Piastri ont tous deux erré dans le ventre mou du peloton avant de rencontrer des problèmes de fiabilité lors du Grand Prix de Bahreïn, manche d'ouverture de la saison 2023, les pilotes McLaren semblaient être en capacité d'inscrire des points deux semaines plus tard, à Djeddah.

Toutefois, les espoirs de voir le compteur de l'équipe britannique se débloquer ont été totalement anéantis dès le premier tour, après que la plaque d'extrémité de Piastri s'est détachée et est venue frapper la monoplace de son coéquipier. Ainsi, avec ce nouveau score vierge, McLaren demeure la lanterne rouge du championnat.

Les doutes sur le potentiel de la MCL60 étaient déjà présents lors de la présentation de la monoplace, en février, et depuis les efforts de l'écurie se concentrent sur l'arrivée d'une évolution majeure au Grand Prix d'Azerbaïdjan, le mois prochain, afin de remonter dans la hiérarchie.

Cependant, l'on commence à Woking à minimiser l'impact de ces nouvelles pièces sur les performances de la MCL60. Interrogé par Motorsport.com, Andrea Stella a estimé qu'il en faudrait plus à McLaren pour atteindre ses objectifs.

"En ce qui concerne les points faibles de la voiture, nous parlons d'efficacité aérodynamique", a précisé le directeur d'équipe. "Cela ne signifie pas nécessairement que la voiture génère trop de traînée. Tout simplement, le rapport entre l'appui et la traînée n'est pas aussi élevé que nous le souhaiterions. C'est notre principal point faible."

"En ce qui concerne l'évolution de Bakou, nous voyons des chiffres qui sont prometteurs. J'espère que cela nous permettra de passer d'une sixième à une cinquième place [au championnat]. Ce n'est pas encore suffisant pour atteindre notre objectif pour la saison, qui est de figurer parmi les voitures du top 4. Pour cela, nous avons besoin de l'évolution de Bakou et de quelques autres, sur lesquelles nous travaillons, ensuite."

Quelques jours après le Grand Prix d'Arabie saoudite, McLaren a annoncé le départ du directeur technique exécutif James Key, en poste depuis 2019, et la création d'un pole constitué de trois spécialistes sous la responsabilité du directeur d'équipe Andrea Stella : Peter Prodromou, directeur technique en charge de l'aérodynamique, Neil Houldey, directeur technique en charge de l'ingénierie et du design, et – à compter du 1er janvier 2024 – David Sanchez, directeur technique en charge du concept et de la performance de la monoplace à la suite de son départ de Ferrari.