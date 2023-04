Comment Alfa Romeo a débuté le travail d'amélioration de la C43

Charger le lecteur audio

Le nouveau nez et le nouvel aileron avant de l'Alfa Romeo C43 ont pour but d'augmenter l'appui aérodynamique et de donner à l'équipe plus d'options pour mieux équilibrer la voiture dans les courses à venir. Car si la F1 version 2023 n'a pas de défaut particulier, le constructeur basé à Hinwil sait qu'il doit progresser dans tous les domaines afin de se faire une place dans la lutte très serrée du milieu de peloton.

Xevi Pujolar, responsable de l'ingénierie de piste chez Alfa Romeo, a déclaré que les gains en termes d'appui apportés par les évolutions avaient des effets bénéfiques plus larges sur l'ensemble de la voiture. "Nous pensions que l'aileron avant allait rétablir un peu l'équilibre de la voiture. Je ne pense pas que nous ayons des faiblesses particulières pour le moment. Avec l'aileron avant, par exemple, toute la voiture fonctionne globalement mieux. Je dirais donc qu'il s'agit simplement d'un développement global."

Le principal changement provient de l'adoption d'un nez long, dont la pointe commence maintenant sur le bord d'attaque du plan principal, plutôt que sur le deuxième élément. Cela a également entraîné une modification de la forme du plan principal dans la partie centrale, afin de modifier la répartition de la pression et l'écoulement de l'air autour de la structure et de l'aileron.

Il convient également de noter que la présence physique de l'extension du nez vers l'avant modifie la façon dont les designers traitent les charges qui y sont associées. Ceci est mis en évidence par la réduction du nombre de séparateurs qui relient le plan principal et le second élément. Leur nombre est passé de quatre de chaque côté à trois seulement, tandis que leur répartition a été décalée par rapport à l'axe central.

Les équipes étant autorisées à en utiliser huit par côté, il ne faudra sans doute pas attendre longtemps avant de voir Alfa utiliser un dispositif similaire à celui qui est apparu pour la première fois sur la Mercedes la saison dernière et que Ferrari utilise en 2023, entre les deux flaps supérieurs.

La partie extérieure du plan principal a également été modifiée. Alors que le bord d'attaque était auparavant incurvé vers le haut, présentant ainsi le dessous au flux d'air, il est désormais plat.

Comparaison des rétroviseurs de l'Alfa Romeo C43.

Une petite modification a également été apportée au montant du rétroviseur, dont la largeur a été réduite, l'équipe cherchant à altérer l'influence qu'il exerce sur l'écoulement local de l'air. La tige plus courte (dans la partie supérieure de l'image ci-dessus) se compare à la spécification utilisée à Bahreïn et en Arabie saoudite (partie inférieure), et la différence est mise en lumière par les petites flèches blanches.

Avec Adam Cooper