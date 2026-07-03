Russell prend le contre-pied et s'attend à du spectacle à Silverstone

Une grande partie des pilotes ont fait part, ce jeudi, de leurs inquiétudes face à l'idée de voir le circuit de Silverstone être rendu moins intéressant par la réglementation technique, sur une piste avare en récupération d'énergie.

Comme l'a déjà démontré le passage en simulateur, la longue partie du circuit entre la sortie de Brooklands (virage 6) et l'entrée dans Stowe (virage 15) va vite décharger les batteries, tout en n'offrant pas de quoi véritablement pouvoir les recharger.

La conséquence directe est le risque de voir des Formule 1 progressivement perdre de la vitesse dans des sections habituellement très rapides, voire à fond, pour mieux recharger les batteries via le fameux super clipping.

Toutefois, du côté de George Russell, sans pour autant contester cet aspect, on estime qu'il sera bénéfique en course en permettant plus d'opportunités de différenciation des stratégies et donc de spectacle. Pour cela, il s'appuie sur les exemples du début de saison, comme les GP d'Australie et de Chine.

"Je pense que Silverstone sera formidable", a-t-il déclaré devant la presse, dont Motorsport.com. "Avec ce règlement, nous savions que certains circuits seraient plus difficiles que d'autres pour les 22 pilotes. Il y a ici 600 000 fans qui ne se soucient probablement pas beaucoup de la gestion de l'énergie."

"D'un autre côté, les circuits les plus exigeants en matière d'énergie, comme Melbourne ou la Chine, ont jusqu'à présent donné lieu à de meilleures courses que ce que nous avions vu par le passé sur ces pistes. Il ne fait aucun doute que sur les circuits où l'énergie est rare, les courses seront meilleures. Elles seront probablement un peu plus chaotiques."

Toutefois, il admet qu'en qualifications, les choses seront forcément différentes d'avant : "On peut donc y voir un aspect positif. Mais il est certain que sur un seul tour en qualifications, ce ne sera pas aussi rapide que ce à quoi nous avons été habitués ces dernières années."

Quand il lui est demandé si, par rapport aux informations glanées via le simulateur, il rejoint certains pilotes qui considèrent la portion du circuit qui débute à Brooklands comme étant "horrible" avec les F1 2026, Russell se montre plus mesuré et prend son exemple personnel.

"Je pense que 'horrible' est un mot un peu fort, vous savez. Tout dépend de ce que vous recherchez. Pour être honnête, j'apprécie bien sûr de piloter les voitures et les moteurs les plus rapides au monde."

"Dans ma carrière en F1, la voiture la plus rapide que j'ai pilotée au cours d'une saison était probablement la Williams de 2020 [avant les modifications aéro de 2021 et le passage à l'effet de sol en 2022], et nous n'avons pas marqué un seul point de toute la saison."

"Est-ce que j'ai apprécié ? Pas du tout, et le temps au tour que j'ai réalisé lors des qualifications à Silverstone en 2020 sera probablement bien plus rapide que celui que je réaliserai ce samedi. Mais j'espère que ce samedi, j'y prendrai davantage de plaisir, car nous sommes tous des bêtes de compétition, nous voulons tous courir, nous voulons nous battre contre nos adversaires."

"Et j'adorais faire ça en Formule 2. Ces temps au tour sont 10 secondes plus lents que ceux que nous réalisons aujourd'hui en F1 et, comme je l'ai dit, nous avons 600 000 fans ici ce week-end qui ne vont pas non plus dire : 'C'est horrible'."

"Je pense qu'il faut simplement garder l'esprit un peu ouvert. Je continue de penser que les meilleures voitures de course de l'histoire étaient celles du début des années 2000, mais si l'on compte le nombre de dépassements sur une saison, c'est probablement le même que le nombre de dépassements que l'on voit aujourd'hui en une seule course. On ne peut donc pas tout avoir."

Norris pèse le pour et le contre

Lando Norris (McLaren) Photo de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Lando Norris, l'un des grands critiques de la réglementation du point de vue des pilotes, se montre pour sa part assez philosophe sur toute cette question. Il rejoint Russell sur l'idée que, pour le public, le spectacle sera certainement au rendez-vous, même s'il concède que cela se fera au prix du défi pour les pilotes.

"Je pense en fait que dimanche, ce sera intéressant", a-t-il déclaré en conférence de presse FIA. "D'un point de vue extérieur, je pense que ce sera formidable. La piste elle-même présentera certainement moins de défis que ce que vous avez pu voir ces dernières années."

"Nous sommes passés de voitures parmi les plus rapides en vitesse de pointe, entre autres, l'année dernière et il y a quelques années, à une situation où, cette année, le défi sera certainement un peu moins grand. Copse ne représentera certainement pas tout à fait le même défi que ces dernières années. Maggots, Becketts… ce ne sera peut-être pas tout à fait le même défi, mais cela restera tout de même rapide."

"Je pense que ça restera tout de même agréable à regarder. Et je pense que le plus important, c'est que dimanche restera passionnant du point de vue des spectateurs. À l'intérieur de la voiture, les sensations ne seront peut-être pas exactement les mêmes ni tout à fait celles que nous souhaitons en tant que pilotes, lorsque nous attaquons Copse en ayant l'impression d'être à la limite, ou lorsque nous repoussons nos limites à Maggots et Becketts."

"Il y aura toujours des zones où l'on devra décélérer plus longtemps qu'on ne le souhaiterait, mais c'est simplement la réalité actuelle. Et ils ont tout de même essayé d'apporter quelques améliorations pour optimiser le circuit, même pour ce week-end, ces derniers temps. Donc, ça restera intéressant. C'est toujours Silverstone. Nous sommes toujours en Formule 1. Donc, en fin de compte, nous ne pouvons pas trop nous plaindre."