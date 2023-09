Russell a fini d'essayer de "réinventer la roue"

George Russell a connu un début de saison plutôt intéressant, notamment dans l'exercice des qualifications, mais a par la suite été plus difficulté dans le duel interne contre son équipier Lewis Hamilton. Il n'a ainsi battu le septuple Champion du monde que deux fois en neuf séances qualificatives (classiques ou shooutouts) entre Monaco et Spa.

Avant la trêve estivale, le vainqueur du GP du Brésil 2022 se plaignait notamment de ne pas parvenir à faire corps avec sa Mercedes W14. À Zandvoort, en revanche, les choses ont semblé aller mieux, avec une troisième place sur la grille derrière Max Verstappen et Lando Norris, pendant que Hamilton restait coincé en Q2.

Même si le dimanche n'a pas tourné en faveur de Russell, dans une campagne où il a jusqu'ici plutôt manqué de réussite en course, il a expliqué qu'un changement d'approche dans ses réglages avait porté ses fruits, après avoir certainement poussé trop loin dans une seule direction le travail mené avec son équipe d'ingénieurs.

"J'ai sans doute un peu perdu le fil lors des dernières courses avant la pause. Cette année, [j'ai] parfois été trop loin, ce qui a entraîné une légère baisse des performances. Je pense que nous avons conclu que nous nous étions trompés dans la direction prise pour les réglages au cours des dernières épreuves. Cela a compromis ma confiance et mes performances en qualifications, car nous avons peut-être trop mis l'accent sur la course."

"Mais c'est pourquoi j'étais si satisfait à Zandvoort, parce que nous avons changé d'approche, nous nous sommes concentrés sur les qualifications et nous avons retrouvé la confiance perdue. Et après cinq tours au volant de la voiture, j'ai senti que j'avais retrouvé ma motivation."

George Russell

Quand Motorsport.com lui a demandé à quel point il était facile de se perdre dans les réglages avec cette nouvelle génération de F1, Russell a répondu : "Parfois, il faut savoir reconnaître où se situe le potentiel maximum [de la voiture]. Et si vous essayez de dépasser ce potentiel au cours d'un week-end de course donné, neuf fois sur dix, vous allez probablement régresser."

"Nous ne pouvons pas réinventer la roue lors de tel ou tel week-end de course. Vous avez votre package, vous pouvez le peaufiner, vous pouvez mettre la cerise sur le gâteau. Mais si vous vous concentrez trop sur l'ajout de deux ou trois cerises, vous risquez de gâcher le gâteau. Parfois, travailler plus mais pas plus intelligemment n'est pas la bonne solution."

Plus précisément, la réglementation technique 2022 impose de trouver le meilleur compromis entre hauteur de caisse et charge aérodynamique constante pour couvrir l'ensemble des virages d'un tracé. La conséquence est que les Formule 1 sont plus rigides, donc plus compliquées à piloter, surtout si les pilotes s'orientent vers des réglages extrêmes.

"Je pense qu'avec cette génération de voitures, vous êtes toujours à la recherche du meilleur compromis", a poursuivi Russell. "La plupart des voitures offrent le maximum d'appui en étant très basses au niveau du plancher. Vous devez donc rouler de manière assez rigide et agressive, ce qui se fait toujours au détriment de la hauteur de caisse et de la souplesse de la voiture."

"Nous nous sommes contentés d'aller dans une seule direction, en pensant que cela porterait ses fruits, mais cela n'a pas été le cas. Il n'y a aucune garantie que nous ayons résolu le problème. Mais je pense que nous avons une idée plus claire de la manière de réagir. Nous n'avons pas réinventé la roue, mais j'ai le sentiment que nous sommes sur la bonne voie."

Avec Filip Cleeren