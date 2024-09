Russell "ne veut pas s'emballer" après son podium inattendu à Bakou

Très rapide lors des trois séances d'essais libres de ce week-end en Azerbaïdjan, Mercedes a vu ses espoirs de bons résultats se tamiser après une qualification moins bonne que prévue. Lewis Hamilton a même finalement décidé de changer plusieurs pièces de son moteur, prenant le départ du Grand Prix depuis la voie des stands.

L'équipe allemande ne s'attendait donc pas à faire mieux que la cinquième place de départ de George Russell, mais c'est finalement en troisième position que le Britannique a franchi la ligne d'arrivée. Un podium un peu tombé du ciel puisqu'il en a hérité à la suite du crash entre Sergio Pérez et Carlos Sainz.

Après un début de course loin du top 5, Russell a toutefois effectué une très belle remontée, doublant ainsi Max Verstappen pour s'emparer de la cinquième place.

"Je suis vraiment surpris", explique-t-il. "Nous avons eu un très mauvais début de course. Je perdais beaucoup de terrain. Mais avec le pneu dur, je pense que nous étions parmi les plus rapides. Et c'était génial. J'ai dépassé Max. C'est donc un bonus supplémentaire de monter sur le podium. Nous pensions pouvoir nous battre pour la cinquième place. Nous ne nous attendions vraiment pas [à cette fin de course]."

VIDÉO - Le résumé du GP d'Azerbaïdjan

C'est en effet sur son deuxième relais en pneus durs que la Mercedes a repris des couleurs. Des performances qui détonnent complètement avec celles effectuées sur les gommes mediums. Un écart que Russell et son équipe ne comprennent pas encore.

"Nous avons été très lents dans le premier relais", continue le Britannique. "J'étais environ une seconde et demie plus lent que Charles [Leclerc] sur la plupart des tours. C'était assez désastreux."

"Mais dans les 20 derniers tours de la course, nous étions une seconde plus rapides que Piastri et Charles et trois ou quatre dixièmes plus rapides que Max, Carlos et Checo [Pérez]. Je ne comprends donc pas très bien ce qu'il s'est passé. La seule différence est [que nous sommes] passés d'un pneu medium à un pneu dur."

"Nous devons comprendre ce qu'il s'est passé pendant la course, parce que dans le dernier relais, nous avions une voiture qui était tout à fait capable de gagner cette course. Et dans le premier relais, nous avions une voiture qui ne méritait probablement pas d'être dans le top 10. La seule différence, ce sont les pneus."

George Russell, Mercedes F1 W15 Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

La difficulté des pneus Pirelli a déjà été abordée par plusieurs pilotes, dont Lewis Hamilton qui s'était plaint de la complexité de trouver la fenêtre de performance de ces gommes, beaucoup trop restreinte selon lui. Son coéquipier semble partager son avis.

"Nous ne sommes pas la seule équipe à parler [de la difficulté de compréhension des pneus]", déclare Russell. "C'est assez frustrant pour nous tous parfois de ne pas comprendre les fluctuations de performance entre une séance Q1 et Q2, par exemple, ou d'un relais à l'autre. Alors, oui, c'est un défi."

Depuis le retour de la pause estivale, Mercedes peine à retrouver sa bonne forme d'avant la trêve. Cette semaine, la Formule 1 se déplacera à Singapour, circuit qui a été favorable aux Flèches d'argent la saison passée.

Interrogé sur les perspectives de fin de saison après ce podium, Russell a répondu : "Il faut rester réaliste. Nous aurions dû terminer cinquièmes aujourd'hui, c'était le vrai résultat."

"Évidemment, avec la qualification de Lando hier, il aurait probablement été [dans le top 3] aussi. Je ne veux donc pas m'emballer avec ce podium aujourd'hui. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. J'espère que le week-end de Singapour sera un peu meilleur."

Propos recueillis par Jake Boxall-Legge et Oleg Karpov