Bearman savait qu'Hamilton "n'allait pas le mettre dans le mur"

Après une première course en Formule 1 remarquée en Arabie saoudite - où il avait remplacé Carlos Sainz en dernière minute chez Ferrari et décroché une belle septième place pour ses débuts - Oliver Bearman a disputé le Grand Prix d'Azerbaïdjan chez Haas, en remplacement de Kevin Magnussen, suspendu pour une course après une nouvelle pénalité à Monza.

S'il a affiché un rythme prometteur lors des essais libres du vendredi, où il se classait 11e et 10e, le jeune Britannique connaissait un coup d'arrêt en tapant le rail au début des EL3, où il ne pouvait signer un chrono. Reparti de l'avant, Bearman confirmait son rythme dans les rues de Bakou en décrochant la 11e place sur la grille de départ, devant son expérimenté équipier Nico Hülkenberg (14e).

Évoluant aux portes du top 10 en fin de course, Oliver Bearman a tenu la dragée haute à la Mercedes de Lewis Hamilton durant plus de 20 tours, avant de finalement céder à une attaque de son illustre compatriote qui, à dix tours de la fin, plongeait à l'intérieur au freinage du virage 1. Les deux monoplaces abordaient côte à côte la courbe, avant que le septuple Champion du monde ne prenne l'avantage.

Oliver Bearman et Lewis Hamilton se sont livrés une belle passe d'armes à dix tours de l'arrivée. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Si la passe d'armes pouvait sembler musclée sur le moment, Oliver Bearman a apprécié son duel : "Vous savez que lorsque vous passez par l'extérieur, il [Hamilton] va vous laisser de l'espace, et c'est appréciable", a ainsi déclaré Bearman après la course à Motorsport.com, au sujet de cette action.

"Tout comme dans le premier virage, je savais qu'il n'allait pas me mettre dans le mur, ce qui est un peu moins sûr avec d'autres pilotes. C'est un sentiment agréable, car c'était toujours très propre mais difficile, quand je bataillais avec lui."

On ne peut pas faire la moindre erreur avec un gars comme lui derrière.

Oliver Bearman pointait au 12e rang et tentait de mettre la pression sur la Williams de Franco Colapinto devant lui, lorsque Lewis Hamilton, qui s'était élancé de la pitlane, est revenu sur la Haas avant d'effectuer sa manœuvre de dépassement.

"J'ai vraiment attaqué fort pendant quelques tours pour essayer de dépasser Franco et mes pneus commençaient à chauffer", a ajouté Bearman. "C'est exactement à ce moment-là qu'il s'est jeté à l'intérieur et qu'il a pu me dépasser assez facilement. Après cela, j'ai eu besoin de quelques tours et je l'ai rattrapé, et j'étais presque dans la fenêtre de DRS à nouveau. C'est dommage de l'avoir laissé passer, mais on ne peut pas faire la moindre erreur avec un gars comme lui derrière."

Oliver Bearman a confirmé son potentiel en vue de son passage en tant que titulaire en F1 en 2025. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Treizième dans les derniers instants de la course, Oliver Bearman s'est hissé dans la zone des points après l'accrochage entre la Ferrari de Carlos Sainz et la Red Bull de Sergio Pérez dans l'avant-dernier tour, gagnant également une position au détriment de son équipier Nico Hülkenberg, ralenti par l'incident, et également dépassé par Franco Colapinto.

"La piste est repassée au vert et j'ai réussi à rattraper [Hülkenberg] avec Lewis", a expliqué Bearman au sujet de son dépassement de dernière minute sur son voisin de garage. "Je l'ai dépassé, je suis désolé pour lui. Il a eu un problème qui lui a également fait perdre une position au profit de Franco, mais je suis heureux de prendre ce point."

"C'était une course difficile. Je n'évoluais pas dans les points jusqu'aux derniers instants et l'accident à l'avant de la course. La voiture était très rapide et, en toute honnêteté, je l'étais aussi, mais j'ai perdu beaucoup de temps dans le premier relais parce que je ne roulais pas très vite. J'économisais trop les pneus et ce n'était pas vraiment nécessaire."

"J'avais pris beaucoup d'expérience lors des EL2 dans l'optique du dimanche, mais la piste est tellement différente en course qu'il faut quasiment oublier les longs relais des essais libres, et recommencer à zéro. Je mets cela sur le compte de l'expérience", a conclu le jeune Britannique.

Propos recueillis par Oleg Karpov