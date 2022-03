Russell place Red Bull et Ferrari devant Mercedes

Charger le lecteur audio

Après avoir conclu les essais de Barcelone avec les deux meilleurs temps, Mercedes est rentré dans le rang à Bahreïn. Au volant d'une W13 se distinguant par une absence de pontons, ni George Russell ni Lewis Hamilton ne sont parvenus à se placer au sommet de la feuille des temps sur le circuit de Sakhir, passant les trois journées à essayer de dompter une Flèche d'Argent au comportement bien capricieux.

À l'inverse, deux équipes se sont nettement démarquées pendant ces trois jours : Red Bull et Ferrari. Avant que Mick Schumacher ne s'immisce entre les deux hommes grâce à des conditions de piste avantageuses, Max Verstappen et Charles Leclerc détenaient les deux meilleurs temps absolus des essais de Bahreïn, reléguant la première Mercedes, celle de Russell, à plusieurs dixièmes.

Comme l'a expliqué Hamilton plus tôt dans la semaine, l'écurie allemande est loin d'être en position de force pour ce début de saison. Son coéquipier le confirme, selon lui Red Bull et Ferrari sont les équipes les plus en forme. "Je pense que nous ne sommes pas aussi compétitifs que nous le souhaiterions, pour être honnête", a-t-il commenté. "Je pense que les Ferrari et les Red Bull sont dans leur position naturelle [...] et que nous sommes simplement un peu plus en retrait que ce que nous souhaiterions", a-t-il commenté, avant d'ajouter : "En l'état actuel des choses, Red Bull a l'air incroyablement fort, Ferrari a l'air d'être solide et nous avons du pain sur la planche."

D'aucuns pourraient penser que les évolutions apportées à Bahreïn ont impacté sa performance mais Russell a affirmé que rien n'avait changé : Mercedes connaît les mêmes problèmes depuis le début des essais hivernaux, à Barcelone.

"De l'extérieur, [la voiture] a l'air radicalement différente mais le look ne fait pas tout, comme le disent beaucoup de gens !", s'est-il exclamé. "Fondamentalement, c'est toujours la même voiture sous [la carrosserie]. Elle a toujours les mêmes problèmes fondamentaux que nous avions à Barcelone. Je pense que nous avons probablement plus optimisé la performance à Barcelone qu'à Bahreïn. Nous avons des difficultés pour trouver comment en débloquer un peu plus."

Le marsouinage est assez bien placé sur la liste des problèmes connus par Mercedes, l'écurie ayant même dû découper son plancher à la hâte pour tenter d'atténuer les oscillations excessives de sa voiture en ligne droite. Et selon Russell, il ne fait aucun doute que ce marsouinage nuit à la performance de la W13.

"Je pense que ça dépend simplement du niveau d'attaque, nous essayons de tirer le maximum de performance de la voiture et de tester les limites", a expliqué le pilote britannique. "Mais il est certain qu'à l'intérieur, ça rebondit beaucoup. Ce n'est pas le plus confortable, en toute honnêteté, mais je ne me soucie pas vraiment du confort si la performance est là. Pour le moment, la performance n'est pas là, il me semble que nous avons du retard sur nos rivaux, et nous avons beaucoup de travail à faire d'ici la semaine prochaine pour comprendre parce que dans toutes les conditions, les Red Bull et les Ferrari ont l'air d'avoir un train d'avance sur nous."

"Où nous sommes limités est assez clair, vous n'avez qu'à regarder les vidéos et vous voyez que ça rebondit beaucoup, ça ne met pas la voiture dans la bonne fenêtre. L'équipe a travaillé incroyablement dur pour essayer de trouver des solutions à ce problème. Nous n'en avons pas encore trouvé une, cela ne veut pas dire que nous ne serons pas en mesure d'en trouver une avant la semaine prochaine ou plus tard dans la saison. C'est sur le long terme, je crois vraiment que la performance est là, quelque part. Il faut simplement la trouver."



