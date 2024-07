Russell estime que ses résultats en 2024 "parlent d'eux-mêmes"

Alors que Mercedes revient en force depuis le Grand Prix de Monaco, l'équipe est le sujet numéro un des discussions en Formule 1 en ce moment. Avec la victoire de Lewis Hamilton sur ses terres à Silverstone la semaine dernière, sa première depuis l'Arabie saoudite 2021, tous les regards sont tournés vers le septuple Champion du monde.

De plus, l'indécision autour du deuxième baquet, qui sera laissé vacant par Hamilton la saison prochaine, questionne. Les rumeurs autour d'Andrea Kimi Antonelli ressurgissent après sa victoire en course sprint la semaine passée, alors que Mercedes commençait à se demander si le faire monter dans sa monoplace dès 2025 n'était pas un peu prématuré. Ce sont d'ailleurs ces interrogations autour du jeune pilote italien qui avaient finalement ravivé la piste Carlos Sainz, que l'on pensait éteinte.

Toutefois, s'il y a un pilote lié à Mercedes qui se montre en cette fin de première moitié de saison, c'est bien George Russell. Déjà en qualifications, lorsque les Flèches d'argent n'avaient pas encore trouvé le chemin de la performance, le Britannique brillait face à son coéquipier. Après la course à Silverstone, le pilote a réussi à se qualifier devant Hamilton, 10 fois en 12 courses. Depuis le retour aux avant-postes de l'équipe allemande, Russell a remporté une victoire en Autriche, un peu opportuniste certes, et a décroché la pole position à deux reprises, au Canada et à Silverstone, tout cela en quatre Grands Prix.

Interrogé sur sa saison et si ses résultats étaient passés au second plan à cause des rumeurs autour du deuxième volant, Russell a répondu que ce qu'il montrait en piste était amplement suffisant pour confirmer sa bonne forme en 2024.

"Non, non, pour être honnête, je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes et je n'ai pas besoin d'en parler", a déclaré le Britannique avant le Grand Prix de Grande-Bretagne. "Comme beaucoup de pilotes le disent, c'est sur la piste que l'on parle, et je pense que cette saison est probablement l'une des meilleures que j'aie jamais eues en termes de performances et de résultats."

Carlos Sainz (Ferrari). Photo de: Shameem Fahath

"Bien sûr, on parle beaucoup du deuxième baquet, mais c'est normal", a ajouté le pilote Mercedes. "C'est excitant. Mercedes est l'une des équipes les plus performantes en F1, et c'est un volant que beaucoup de pilotes veulent. C'est comme la course de la semaine dernière [en Autriche]. Quand il y a un peu de drame ou un peu d'action, c'est là qu'il faut parler, et ce sera toujours comme ça. Oui, il n'y a rien de plus à dire."

Les récents résultats de Mercedes sont forcément attrayants et pourraient faire pencher la balance du côté de Carlos Sainz, qui n'a toujours pas pris de décision concernant son avenir. Au sujet de voir l'Espagnol occuper l'autre côté du garage de l'équipe, Russell s'est montré enthousiaste, même si l'avenir du baquet ne semble pas vraiment être sa priorité.

"Oui, j'accueillerais n'importe qui pour être honnête", a expliqué le pilote de 26 ans. "J'ai eu la chance d'avoir Lewis pendant trois ans et nous avons eu de belles batailles ces deux dernières années. Mais en tant que pilote, je pense qu'il est important d'avoir de bonnes relations entre [coéquipiers] pour aider l'équipe à avancer dans la même direction. Mais en fin de compte, lorsque l'on entre dans son garage, que l'on met son casque, que l'on monte dans sa voiture, peu importe qui est assis à côté."