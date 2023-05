Russell sur Verstappen : "C'était un peu pathétique"

Dans un Grand Prix d'Azerbaïdjan globalement peu animé, l'âpre lutte en piste puis les échanges tendus dans le parc fermé entre George Russell et Max Verstappen après le sprint auront marqué l'épreuve disputée dans les rues de Bakou. Moins d'une semaine après, les deux hommes ont pris le chemin de Miami pour la cinquième manche de la saison qui va débuter ce vendredi.

Interrogé sur cet épisode, Russell n'a pas véritablement voulu joué l'apaisement à tout prix même s'il estime que cela ne change rien à sa relation avec son rival. Ainsi, alors qu'il a vu Verstappen lui reprocher son agressivité au départ, et le contact du virage 2, tout en le traitant de "connard" dans la foulée, le Britannique s'est montré assez peu sensible au discours de son homologue : "C'était un peu pathétique", a-t-il lancé pour Sky Sports.

"Je pense qu'une chose que l'on apprend quand on est enfant, c'est que si l'on sème quelque chose, on doit aussi être prêt à le récolter. Il a eu sa part de manœuvres de ce genre et pilote durement en course, et c'est un peu dommage de voir comment il s'est comporté alors que c'était probablement la première fois qu'il récoltait quelque chose du même genre en retour."

"De mon côté, il n'y a rien à dire. Je pense que c'était une belle lutte, une bataille passionnante et c'est la seule chose qui s'est produite ce week-end-là", a ajouté Russell, qui estime que les tensions vont s'aplanir. "Nous sommes tous les deux des pilotes, nous sommes tous les deux dans la discipline depuis longtemps maintenant et nous avons beaucoup d'expérience. Nous en discuterons, tout ira bien, nous passerons à autre chose et je pense que nous en rirons un jour."

Le pilote Mercedes n'a en tout cas pas l'intention de changer quoi que ce soit à son approche : "Je continue de piloter de la même manière que je l'ai toujours fait. Beaucoup de choses ont été dites à propos de ce qui s'est passé, mais de mon côté, c'était assez simple : j'ai tenté une manœuvre, je l'ai réussie, et je suis passé à autre chose."

"Évidemment, il a été très contrarié, mais c'est la course, ce sont des choses qui arrivent. Nous sommes tous ici pour nous battre. C'est la raison d'être de la F1. De mon côté, il n'y a pas grand-chose à clarifier. Je le saluerai s'il passe par là. Je suis sûr que nous nous serrerons la main si nous nous croisons."

"Pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Mon opinion sur lui est toujours la même, je le respecte toujours, je pense toujours que c'est un grand pilote. Évidemment, les choses sont toujours dites dans le feu de l'action. Mais nous tournons la page."

Quant à Verstappen lui-même, interrogé par Sky Sports avant les déclarations de Russell, il jugeait qu'il n'y a pas à s'appesantir sur le sujet : "Ça allait déjà très bien tout de suite après. Sur le moment, vous posez des questions, je n'ai pas aimé sa réponse et ensuite vous vous retrouvez dans un scénario comme celui-là. Mais c'est tout, on avance, on passe à autre chose et on essaie à nouveau."

"Je ne lui ai pas parlé depuis le week-end dernier, mais ce n'est pas nécessaire non plus, nous sommes des pilotes, nous avons grandi ensemble en gravissant tous les échelons, il n'y a donc rien à dire de toute façon."