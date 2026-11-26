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Russell juge les propos de Verstappen "amusants"... et maintient les siens

George Russell est revenu sur son échange musclé avec Max Verstappen et sur son erreur en course lors du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1.

Filip Cleeren

Publié: 26 nov. 2026, 15:49

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Photo de : Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Deux ans après de grosses frictions déjà, survenues à la même période de l'année, George Russell et Max Verstappen se sont de nouveau affrontés la semaine dernière à Las Vegas.

Un incident lors des essais libres avait provoqué la colère de Russell : Verstappen avait ruiné le tour du pilote Mercedes en le dépassant dans le dernier virage, enfreignant une règle tacite que le Néerlandais n'a pas pour habitude de respecter. Russell avait répliqué en plaçant sa voiture à l'intérieur, poussant Verstappen hors de la piste.

Au final, cet épisode a donné lieu à une nouvelle rivalité hors de la piste. Un affrontement inutile, mais relativement divertissant en cette période calme de la saison.

"Il fait ça toutes les semaines avec beaucoup de pilotes et tout le monde l'accepte. Mais je ne vais pas simplement accepter que quelqu'un me fasse un coup pareil et se comporte comme s'il était supérieur à tout le monde. Il faut bien que quelqu'un lui tienne tête", avait déclaré Russell.

Alors, lorsque Russell a envoyé sa Mercedes dans le mur en tentant de dépasser son coéquipier Kimi Antonelli en course, juste derrière le leader Verstappen, le quadruple champion du monde n'a pas caché sa satisfaction après la course.

"Il parle beaucoup en dehors de la piste. Et honnêtement, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance, parce qu'il est tellement loin de mon niveau que ça n'a aucun sens d'essayer de me mesurer à lui. Ça ne me dérange donc pas. Et aujourd'hui, le karma a frappé."

Max Verstappen devant George Russell à Las Vegas.

Photo de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Quelques jours plus tard, les esprits se sont calmés. Et si Russell ne remportera peut-être pas beaucoup de duels psychologiques face au Néerlandais, il maintient ses propos.

"J'ai trouvé certains de ses commentaires après la course assez amusants, mais au bout du compte, il a réalisé une course incroyable et l'a remportée. Il peut donc vraiment dire ce qu'il veut", a répondu Russell lorsqu'il a été interrogé sur le sujet. "Au bout du compte, je maintiens ce que j'ai dit après les essais libres, mais c'est lui qui est allé gagner la course. Pas moi."

"Ma réaction en piste aurait été la même quel que soit le pilote concerné. Quand on arrive dans le dernier virage en se préparant à entamer son tour, si quelqu'un vous dépasse à cet endroit, votre tour suivant est gâché. On a donc le choix : essayer de reprendre sa position pour commencer son tour normalement, ou accepter de perdre ce tour parce qu'on se retrouve trop près de la voiture qui nous précède."

Une prise de risque trop élevée

Russell aurait aussi pu répondre en piste en remportant la course, alors que Verstappen et lui se sont livrés à plusieurs dépassements au fil des tours, dans un scénario qui ressemblait presque à une course sur ovale. Mais après avoir perdu une position au profit d'Antonelli, Russell a pris trop de risques en tentant de dépasser son coéquipier à l'intérieur du virage 4, sur la partie sale de la piste, avant de finir dans le mur.

Le Britannique a reconnu qu'il était tellement en quête d'un gros résultat dans cette fin de saison sans véritable enjeu pour lui qu'il prenait probablement trop de risques pour décrocher une dernière victoire susceptible de lui redonner le moral, après une campagne particulièrement difficile.

"Mon erreur à Las Vegas est survenue alors que j'essayais de dépasser mon coéquipier", a-t-il expliqué. "Je pense que la vérité, c'est que mon curseur de prise de risque est probablement un peu trop élevé en ce moment, parce que j'ai simplement envie d'aller chercher de gros résultats et d'inscrire quelques belles performances au palmarès en cette fin de saison."

"Si cela avait été la première course de la saison, je n'aurais jamais tenté cette manœuvre à deux tours de l'arrivée. Mais à deux courses de la fin, j'avais envie d'essayer."

George Russell est finalement parti à la faute à Las Vegas.

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Ce n'était pas dû à une quelconque frustration. J'étais simplement prêt à prendre davantage de risques pour gagner. Avec le recul, était-ce une erreur ? Oui. Mais comme je l'ai dit, j'aurais pu jouer la prudence et je suis convaincu que j'aurais terminé deuxième ou troisième. Et je m'en serais probablement voulu de ne pas avoir tenté cette manœuvre."

Revenant sur son dernier accrochage avec Verstappen, Russell a laissé entendre qu'il avait peut-être été trop transparent avec les médias en exprimant librement ses pensées. C'est, selon lui, le "principal enseignement" qu'il tire de cet épisode.

"J'ai peut-être eu tort d'être aussi ouvert et honnête", a-t-il ajouté. "J'ai le sentiment d'entretenir de bonnes relations avec la presse et les journalistes, et on oublie parfois qu'on ne s'adresse pas à une seule personne. Je parle à des millions de personnes devant leur télévision. Je pense donc que cette bonne relation m'a probablement un peu desservi. C'est, je suppose, une leçon de vie dans le monde dans lequel nous vivons."

"La compétition se passe en piste et c'est là que je veux me battre. J'ai énormément de respect pour Max, pour son talent de pilote et pour tout ce qu'il a accompli en piste. C'est tout, finalement. Je ne cherche pas à entretenir de mauvaises relations avec les gens. Ce n'est tout simplement pas le genre de personne que je suis."

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