Sainz se fait "moins de frayeurs" avec la Ferrari 2024

Depuis le début de la saison, Ferrari s'est établi comme étant le principal concurrent de la quasi intouchable équipe de Red Bull. En se classant actuellement deuxième du championnat constructeurs avec 151 points, à 44 unités des Champions du monde en titre, la Scuderia a effectué un réel pas en avant par rapport à la saison passée, notamment avec le comportement de sa monoplace.

En effet, les travaux de Ferrari effectués pendant l'intersaison ont permis à Carlos Sainz de remporter le Grand Prix d'Australie, le seul pilote autre que Max Verstappen à y être parvenu, et d'inscrire deux autres podiums qui lui permettent de se hisser à la quatrième place du classement pilotes, juste derrière son coéquipier Charles Leclerc.

Un impressionnant début de saison pour le pilote de 29 ans, qui l'adresse au comportement bien plus doux de la SF-24. "Il n'y a rien de particulier dans la voiture que j'aime ou que je n'aime pas, à part une plateforme plus stable qui vous donne moins d'alertes sur un tour, qui vous fait moins de frayeurs", déclare Sainz.

"L'année dernière, lors d'un tour de qualification ou pendant une course, nous avions beaucoup de frayeurs dont nous ne comprenions pas l'origine. Cela nous empêchait d'être confiants en général. Cette année, depuis les essais hivernaux à Bahreïn, on avait déjà pu constater que nous avions très peu de ces frayeurs."

L'Espagnol explique que piloter une voiture qui n'est plus aussi nerveuse que la SF-23, augmente forcément sa confiance au volant et lui permet d'aller un peu plus chatouiller les limites de la monoplace.

"La voiture semble être une plus stable, ce qui vous permet d'être plus souvent à la limite. Au final, cela veut dire plus de confiance, et plus de confiance veut dire de meilleures performances. En ce qui concerne le style de pilotage et tout le reste, c'est une voiture très similaire à celle de l'année dernière. Nous la conduisons exactement de la même manière."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari. Photo de: Motorsport Images

En repensant à sa flamboyante entame de saison, sachant en plus qu'il avait manqué le Grand Prix d'Arabie saoudite pour se faire opérer de l'appendicite, nous pourrions penser que Carlos Sainz est actuellement au top de ses capacités depuis le début de sa carrière, en 2015. Cependant, l'Espagnol ne semble pas vraiment du même avis, estimant que son niveau de pilotage a toujours été élevé, et ce, depuis ses débuts.

"C'est sûr, c'est mon meilleur début de saison depuis que j'ai rejoint Ferrari", ajoute-t-il. "Je pense que ce n'est pas un secret. Suis-je à mon meilleur niveau ? Je n'en sais rien. Il est difficile de répondre à cette question. De toute évidence, il semble que ce soit le cas, parce que les podiums se succèdent et que les résultats sont au rendez-vous. Mais j'ai été à mon meilleur chez McLaren, j'ai été à mon meilleur chez Toro Rosso."

"Ce qui change, c'est la voiture, certaines années vous avez une meilleure voiture que d'autres. Certaines années, vous avez une meilleure voiture en qualification ou en course. Cette année, nous avons un bon compromis entre les deux. Oui, je pilote à un très bon niveau, je pense, mais j'ai déjà été à un bon niveau auparavant en F1 , donc je ne sais pas. Honnêtement, il faudrait que je revoie mes neuf dernières années pour y penser."

Ces excellentes performances font de Sainz un acteur clé du marché des pilotes de 2025, puisqu'il quittera Ferrari, remplacé par Lewis Hamilton. Le nom de l'Espagnol a notamment été associé à Red Bull et à Mercedes, mais également à Audi qui semblerait vouloir l'engager aux côtés de Nico Hülkenberg, fraîchement annoncé comme premier pilote du constructeur allemand qui rejoindra la grille en 2026 à la place de Stake F1 Team.