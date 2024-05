Ferrari dévoile sa livrée spéciale pour Miami

Ferrari a dévoilé la livrée spéciale qui était très attendue pour le Grand Prix de Miami. Comme annoncé la semaine dernière par l'écurie italienne, la SF-24 de Charles Leclerc et Carlos Sainz va se parer de deux teintes de bleu pour accompagner le rouge emblématique du cheval cabré.

Les parements colorés en "Azzurro La Plata" et "Azzurro Dino" font leur apparition sur les ailerons avant et arrière ainsi que sur les pontons, sur les rétroviseurs et sur les flasques des roues. La livrée spéciale, qui marque le 70e anniversaire de la présence de Ferrari sur le marché américain, intègre également le tout nouveau sponsor titre de l'écurie. Le logo HP, lui aussi à dominante bleu, figure désormais sur les ailerons des monoplaces de Maranello ainsi que de part et d'autre du capot moteur.

Cette livrée unique s'accompagnera tout au long du week-end de tenues spéciales pour les membres de l'écurie, de combinaisons spéciales, ainsi que de deux casques spéciaux pour les pilotes, avec le bleu foncé pour Carlos Sainz et le bleu clair pour Charles Leclerc.

Le clin d'œil historique rappelle, entre autres, les tenues des mécaniciens et de certains pilotes jusque dans les années 80, mais également l'épisode des Ferrari engagées sous la bannière du NART à la toute fin de la saison 1964.

"Le Grand Prix de Miami qui arrive sera l'un des plus marquants dans l'histoire de notre équipe car en Floride, nous célébrerons notre héritage à travers une livrée unique, en redécouvrant deux couleurs qui font partie de notre histoire", souligne Frédéric Vasseur, directeur de l'écurie. "Ce sera également une course très particulière car nous sommes heureux de saluer l'arrivée de notre nouveau sponsor titre, HP."

C'est la première fois cette saison que Ferrari arbore une livrée spéciale. L'an passé, l'écurie avait changé de robe à deux reprises : à Monza avec du jaune pour célébrer son succès aux 24 Heures du Mans avec l'Hypercar 499P, puis à Las Vegas en intégrant la couleur blanche.

VIDÉO - Ferrari dévoile sa livrée spéciale pour Miami