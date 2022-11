Sprint - Russell l'emporte, course agitée pour Verstappen

Charger le lecteur audio

Il s'agissait du troisième et ultime sprint de la saison 2022. À la surprise générale, Kevin Magnussen s'élançait en pole position après avoir signé le meilleur temps en Q3 dans des conditions météo difficiles. Le circuit d'Interlagos était néanmoins sec pour le départ de la course du samedi, le pilote Haas n'était donc pas donné favori pour la victoire.

Vingt-quatre tours étaient au programme ce samedi, pour un total de 103,416 km de course. Après une dernière séance d'essais plus tôt dans la journée, les pilotes se sont mis d'accord pour prendre le départ en pneus tendres... à l'exception de Nicholas Latifi et Max Verstappen, en mediums.

La différence de composés entre le poleman et son premier poursuivant a permis à Magnussen de garder les commandes au départ. Le premier tour s'est avéré un cauchemar pour Fernando Alonso, qui s'est d'abord fait une belle frayeur avec un travers à la sortie du virage 4 avant de percuter l'arrière de son coéquipier Esteban Ocon dans la ligne droite des stands. Dans l'affaire, le pilote Alpine a perdu la moitié de son aileron avant et toute chance de partir aux avant-postes dimanche.

Une fois ses pneus mediums à bonne température, Verstappen s'est défait de Magnussen, qui n'a pas cherché à défendre sa place. Le Danois a été dépassé par George Russell et Carlos Sainz au tour suivant.

Après six tours, le top 5 était composé de Verstappen, Russell à moins d'une seconde, Sainz, Hamilton et Magnussen. Derrière eux, Sergio Pérez se défaisait de Lando Norris alors que Charles Leclerc s'attelait à réduire l'écart.

Ça a chauffé entre les pilotes Alpine, mais aussi entre les pilotes Aston Martin : dixième, Lance Stroll a protégé sa position face à Sebastian Vettel au-delà du raisonnable en envoyant son coéquipier mordre l'herbe entre le 'S de Senna' et le virage 4. Pour ce geste, le Canadien a écopé d'une pénalité de dix secondes.

Au cap de la mi-course, Russell a profité des difficultés rencontrées par Verstappen avec ses gommes mediums pour raccrocher le Néerlandais et tenter à plusieurs reprises de la dépasser. Le double Champion du monde en titre a offert une belle défense avant de craquer au 15e tour, au freinage du virage 4.

Verstappen a été dépassé par Sainz quelques minutes plus tard, toutefois les deux pilotes se sont touchés au premier virage, ce qui a endommagé l'aileron avant du Néerlandais. Privé de plaque d'extrémité gauche, Verstappen a ensuite vu Hamilton prendre l'avantage.

Avec une bonne avance sur Sainz, Russell a franchi la ligne d'arrivée en première position. Le pilote Mercedes a inscrit huit points et va s'élancer en tête pour la course de dimanche. Sainz, Hamilton, Verstappen, Pérez, Leclerc, Norris et Magnussen ont complété le top 8.

Alpine a bu le calice jusqu'à la lie ce samedi : après l'accrochage Alonso/Ocon dans le premier tour, le pilote français a dégringolé au classement et a vu sa voiture prendre feu après la course, une fois revenu dans la voie des stands.

