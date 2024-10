Steiner : McLaren aurait dû soutenir Norris plus tôt dans la saison

La fin de saison 2024 devrait s'annoncer très animée. Bien que McLaren ait pris la tête du classement constructeurs et semble en bonne position pour remporter le championnat des équipes, celui des pilotes risque d'être un peu moins prévisible. Max Verstappen est toujours leader avec une avance plutôt confortable de 52 points sur son concurrent direct Lando Norris. Il reste actuellement six courses et trois sprints au pilote McLaren pour tenter de recoller au champion en titre.

Si l'on en croit les derniers Grands Prix, la monoplace orange papaye semble avoir l'avantage par rapport à la Red Bull, mais Verstappen parvient à sauver les meubles. À Singapour, le Néerlandais a réussi à finir deuxième malgré un début de week-end très compliqué pour l'équipe autrichienne. Bien qu'il n'ait plus remporté de course depuis l'épreuve de Barcelone, il parvient à maximiser la performance de sa RB20 malgré l'instabilité de celle-ci. Une prouesse que son coéquipier Sergio Pérez a plus de mal à réaliser.

Évidemment, après ses dix ans passés dans la discipline et ses trois championnats remportés, le talent de Verstappen n'est plus à prouver. Günther Steiner, ancien directeur de Haas et maintenant consultant F1 pour différentes chaînes TV, estime que le Néerlandais reste à l'heure actuelle le meilleur pilote de la grille.

"Je pense qu'il [est le meilleur] parce qu'il est jeune, il a très faim, c'est un coureur et il est très talentueux, tout cela mélangé", a expliqué l'Italo-américain au micro du podcast Beyond the grid. "Mais on pourrait dire la même chose de Lewis Hamilton, qui a remporté sept championnats. Lewis est un pilote fantastique, c'est sûr, mais est-il aussi motivé et affamé que Max ? Je ne sais pas, peut-être que Max sera différent dans cinq ans. Nous n'avons plus le Max d'il y a quelques années. Il commence à être calculateur."

"Je pense que Lando, du point de vue du talent, est très similaire ou identique. Mais est-il aussi agressif, aussi affamé ? Ferait-il les choses que Max fait pour gagner ou non ? Vous savez, ce sont les petites choses qui font la différence de nos jours, donc actuellement en tant que pilote complet, Max est certainement, à mon avis, le meilleur."

Lando Norris et Max Verstappen lors du GP de Hongrie. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren a maintenant publiquement annoncé soutenir Norris dans sa lutte pour le titre, notamment avec l'aide de son coéquipier Oscar Piastri. Toutefois, beaucoup ont reproché à l'équipe britannique de ne pas avoir privilégié Norris plus tôt dans la saison, estimant que ce réveil tardif coûterait cher à l'écurie dans un championnat où chaque point peut faire la différence.

Ayant été à la tête de Haas pendant huit ans jusqu'à son éviction fin 2023, Steiner a été interrogé sur son ressenti en tant qu'ancien patron. Selon lui, McLaren aurait dû sauter sur l'opportunité de se battre pour les deux titres dès qu'elle s'est manifestée.

"Je n'essaie pas d'apprendre à Andrea Stella [directeur de McLaren, ndlr] comment faire son job", a-t-il déclaré. "[Mais] je vois toujours les choses comme ça : quand vous avez l'opportunité de gagner un championnat du monde − et ils peuvent gagner le [championnat] constructeurs, évidemment −, peu importe qui des deux [pilotes] termine premier ou deuxième."

"Mais si vous avez une chance une année de gagner le [championnat] constructeurs et le [championnat] pilotes, vous devez essayer de le faire, selon moi... [Mais] je ne peux pas influencer ce que font les autres et chacun a le droit de faire ce qu'il veut."

Néanmoins, il est toujours difficile pour un pilote de renoncer à une victoire ou même à des points au profit de son coéquipier, qui reste comme beaucoup le disent, le premier rival. Alors comment convaincre Piastri de sacrifier, si l'occasion se présente, une partie de sa saison pour Norris ?

"Tout d'abord, je pense qu'il faut évidemment parler et expliquer à Oscar ce que vous faites et pourquoi vous le faites", a répondu Steiner. "Oscar est très jeune, [c'est sa] deuxième saison [en F1]. [Il faut lui dire] : 'Ton heure viendra, nous te soutiendrons quand tu te mettras dans cette position dans les années à venir'. Et s'il n'est pas d'accord, au final, je pense qu'une équipe est toujours plus importante qu'un individu."

"Ça n'a pas dû être facile de le convaincre et cela créera des frictions. Si nous étions à sa place et que nous sortions tous de cette salle de réunion après que l'on nous ait dit 'tu n'as pas le droit de gagner, tu dois laisser ton coéquipier gagner', personne ne serait content. Mais parfois, le malheur engendre le succès. Tout a un prix, vous savez."

"À quel point serait-il décevant que Lando ne remporte pas le championnat du monde des pilotes pour McLaren ? Je vois cela comme un grand objectif pour l'équipe, il y a des centaines de personnes qui y travaillent. Et si parce qu'un membre de l'équipe n'est pas prêt à renoncer à quelque chose, [si] parce qu'Oscar n'est pas prêt à renoncer à une victoire en course pour son coéquipier qui peut gagner le championnat du monde [McLaren ne remporte pas le titre pilote], je pense que ces centaines de personnes ne seront pas contentes, et il faut y penser aussi."

Avec Oleg Karpov