Formule 1 GP de Las Vegas

"J'ai bien aimé" : Stella défend le coup de gueule de Piastri à Las Vegas

Oscar Piastri a sèchement répondu à une consigne lui demandant de "faire attention" à son coéquipier Lando Norris. "C'est le caractère qu'on veut voir", estime Andrea Stella après le Grand Prix de Las Vegas.

Stuart Codling Ronald Vording

Publié: 23 nov. 2026, 07:26

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Photo de : James Sutton / LAT Images via Getty Images

Terminer sur le podium derrière le vainqueur Max Verstappen à Las Vegas n'était probablement pas prévu dans les plans de McLaren, après une séance de qualifications compliquée pour Lando Norris et Oscar Piastri. La troisième place semblait particulièrement improbable pour Piastri, pénalisé pour avoir utilisé des éléments moteur au-delà du quota autorisé et relégué à la 17e place sur la grille.

Après la course, le directeur de McLaren, Andrea Stella, a comparé l'état d'esprit de Piastri à celui de champions du monde avec lesquels il avait travaillé en tant qu'ingénieur : Michael Schumacher, Fernando Alonso et Kimi Räikkönen.

Sa remarque faisait suite à une question sur la réponse sèche adressée par Piastri à son ingénieur de course, Tom Stallard, lorsque celui-ci lui avait demandé de "faire attention à notre coéquipier" alors qu'il occupait la cinquième place derrière Lando Norris et George Russell, au 41e tour. "Arrêtez de me dire de faire attention putain", avait répondu Piastri.

Dans une course marquée par des jeux d'aspiration, ou par des dépassements en yo-yo rapidement avortés, Piastri a rapidement remonté le peloton depuis sa modeste position sur la grille, gagnant cinq places dès le premier tour. Au moment où la voiture de sécurité a été déployée au 19e tour pour permettre l'évacuation de la Cadillac accidentée de Sergio Pérez, il occupait la neuvième place, juste derrière Norris.

Le double arrêt de McLaren pendant la neutralisation a fait perdre des positions à Piastri, mais l'Australien a de nouveau remonté le peloton pour se retrouver derrière son coéquipier lorsque la consigne est arrivée depuis le muret des stands.

"J'ai bien aimé, en fait", a déclaré Stella aux médias, dont Motorsport.com, après la course. "J'aime ça. C'est le caractère qu'on attend d'un pilote. Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, avec qui j'ai travaillé auparavant, n'étaient pas plus faciles à gérer. C'étaient des champions."

"C'est le caractère qu'on veut voir. Et c'est aussi ce qu'on doit faire depuis le muret des stands. Il faut s'assurer que le pilote ait un objectif clair en tête. Et on veut le faire jusqu'au moment où le pilote nous fait comprendre : 'J'ai compris. N'allez pas plus loin'."

"C'est exactement là où on veut se situer lorsqu'on est en dehors du cockpit. Donc bravo au muret des stands et bravo à Oscar pour cette situation. C'est exactement comme ça qu'on veut positionner les échanges entre l'équipe et le pilote. Et c'est ce que nous avons appris de certaines expériences que nous avons traversées."

Max Verstappen et Oscar Piastri sur le podium à Las Vegas.

Photo de: Jim Watson / AFP via Getty Images

La discipline entre les deux pilotes McLaren n'a pas toujours été irréprochable, mais elle a été maintenue à Las Vegas, alors que les deux pilotes Ferrari, Lewis Hamilton et Charles Leclerc, en sont venus publiquement aux prises dans des conditions délicates. Norris et Piastri ont dû composer avec un déficit de vitesse en ligne droite par rapport à leurs rivaux pour remonter le peloton, en exploitant soigneusement l'aspiration.

Les circuits où l'adhérence est faible, comme Interlagos et Las Vegas, ont par le passé mis Piastri en difficulté. Mais Stella a souligné les progrès réalisés récemment par son pilote, notamment entre cette course et le week-end précédent, où il avait perdu trop de temps en remontant dans le trafic.

"À Las Vegas, il était beaucoup plus évident que, outre l'utilisation de l'unité de puissance et les conditions de faible adhérence, Oscar a piloté avec confiance et détermination", a déclaré Stella. "Ce qui signifie qu'il est désormais en quelque sorte en phase avec la voiture. Il peut commencer à exploiter son super-pouvoir, à savoir ses qualités de pilote en course et sa concentration. C'est très prometteur pour la fin de saison et pour l'année prochaine."

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