Stella compare les équipes niant l'importance des pontons à Pinocchio

Avec la mise en place d'un nouveau Règlement Technique en 2022, les monoplaces de Formule 1 ont adopté un nouveau look. En particulier, leurs pontons ont attiré l'attention de part et d'autre du paddock en raison des différentes philosophies aérodynamiques exploitées par les équipes.

Trois solutions distinctes ont ainsi vu le jour : le downwash (passage du flux d'air vers le plancher) de Red Bull, l'inwash (passage du flux d'air vers l'intérieur) de Ferrari et le zeropod (taille des pontons réduite au maximum) de Mercedes. Et le concept aéro de Red Bull s'est progressivement imposé sur la grille, les équipes ayant modifié leurs pontons pour imiter ceux du taureau rouge entre les saisons 2022 et 2023, Ferrari et Mercedes y compris.

La marque à l'étoile, ainsi que d'autres structures, a toutefois minimisé l'importance de ces changements de design, insistant sur le fait que la forme des pontons n'impactait pas de manière significative les performances des voitures.

Une théorie à laquelle n'adhère pas Andrea Stella, dont l'équipe McLaren a été l'une des premières à adopter les pontons de type Red Bull l'an passé. Et le directeur n'hésite pas à comparer ceux affirmant que les pontons n'ont pas une influence importante sur les performances aérodynamiques à une célèbre marionnette en bois dont le nez s'étire s'il ment...

"Si une équipe dit que la carrosserie et les pontons n'ont pas d'effet dans le règlement actuel, il y a ce long nez [qui pousse], à la Pinocchio", a-t-il déclaré. "Des simulations à la soufflerie puis aux données relevées sur la piste, tous les aérodynamiciens savent que ces deux éléments fonctionnent ensemble."

Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

"C'est une dimension supplémentaire qui rend cette entreprise intéressante car nous voyons en fait la grande variété que nous avons obtenue du point de vue de la forme du ponton et de la manière dont il interagit avec le plancher. Aujourd'hui, il semble que toutes les équipes convergent vers la même direction, et je pense que ce processus pourrait se poursuivre de plus en plus à l'avenir."

En outre, Stella a expliqué qu'un design soigné des pontons pouvait améliorer de manière considérable l'efficacité du plancher, et donc les performances globales des F1 puisque les nouvelles règles aérodynamiques ont mis l'accent sur l'effet de sol.

Invité à s'exprimer sur les avantages des pontons de type Red Bull, Stella a répondu : "Je ne dirais pas simplement le 'downwash'. Je dirais plutôt des pontons larges : je pense que c'est en fait le concept principal qui semble interagir très bien avec le plancher, parce que les pontons, avec des termes simples, sont un peu comme des mini-jupes."

"D'un point de vue aérodynamique, ces pontons larges favorisent la succion au sol. C'est donc le concept dont on ne peut se passer si l'on veut maximiser la succion au sol et la charge sur la voiture. Et il est très clair que tout le monde converge dans cette direction."

Avec Jonathan Noble