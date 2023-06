Ferrari : Les pontons type Red Bull, pas une copie irréfléchie

Dans le cadre d'évolutions apportées au GP d'Espagne, Ferrari a abandonné le design "en baignoire" de ses pontons pour aller vers une solution de "rampe" telle qu'employée par Red Bull depuis le début de la saison 2022. Un changement majeur sur le plan conceptuel, qui influe sur la manière dont le flux d'air interagit avec la monoplace dans son ensemble et en particulier avec le fond plat.

En Espagne, l'introduction de cette pièce n'a pas vraiment fait de miracles, et la Scuderia n'a pas pu faire mieux que la cinquième place pour Carlos Sainz, qui partait pourtant deuxième. Interrogé par Motorsport.com sur ce changement radical de design, Jock Clear, ingénieur Ferrari qui travaille officiellement comme coach auprès de Charles Leclerc, a assuré qu'il s'agissait du résultat de plusieurs mois de travail.

"Lorsque les gens présentent leur voiture, ils sont tous convaincus de son efficacité. Personne ne dit : 'Nous avons ces pontons, mais nous n'en sommes pas convaincus'. Nous sommes tous convaincus par ce que nous les mettons en place. Mais ensuite, nous devons tous apprendre de ce que font les autres et de ce que nous faisons nous-mêmes."

Nouveaux pontons à gauche, anciens pontons à droite sur la Ferrari SF-23.

"Nous ne copions personne à proprement parler. Nous regardons ce qu'ils font, nous retournons dans notre soufflerie et nous essayons de voir si ça fonctionne. C'est apparu sur la voiture à ce moment-là parce que ça marche."

"En fin de compte, nous ne faisons que suivre la science et l'avantage de l'aérodynamique, et l'avantage de cette discipline et la raison pour laquelle nous la pratiquons, dans mon cas depuis 30 ans, c'est que chaque jour est différent, chaque année est différente, chaque voiture est différente. Nous continuons à apprendre. Il y a un million de façons de résoudre les problèmes et on ne peut jamais toutes les explorer."

Clear estime que le risque est grand, pour une équipe qui s'empresserait d'adopter le concept d'un rival, d'installer sur sa voiture quelque chose qui ne fonctionnerait pas. "Dès que vous voyez que quelqu'un d'autre fait bien les choses et que vous faites entrer [un tel concept] dans votre soufflerie, vous êtes suffisamment discipliné pour ne pas avoir de réaction impulsive et l'appliquer à votre voiture, car cela ne fonctionnera pas."

"Vous devez vous donner quelques mois pour mettre les choses au point et faire en sorte que ça marche avec votre voiture. Puis vous vous dites : 'En fait, je vois où ils veulent en venir'. Ce que vous voyez [avec les nouveaux pontons de la SF-23], c'est le résultat de ce travail, et cela va conduire à un développement plus poussé dans cette direction. Nous avons en quelque sorte commencé à explorer une nouvelle voie."

Clear a indiqué que Ferrari a sérieusement envisagé les pontons Red Bull dès le début des essais de pré-saison, mais ne s'est vraiment engagé dans cette voie qu'il y a environ deux mois. "On peut parler d'une évolution organique, n'est-ce pas ? Je suis sûr que nous l'avons envisagé dès le premier jour du premier test, lorsque vous regardez les différentes voitures et les solutions de chacun, et que vous commencez à vous dire : 'D'accord, peut-être qu'il y a d'autres façons de résoudre ce problème'."

"Dès que la domination des Red Bull s'est affirmée, il fallait évidemment s'intéresser de très près à ce qu'ils faisaient. Ainsi, dans un processus normal, je dirais qu'il y a probablement deux mois que cette voie a été choisie."

Avec Jonathan Noble