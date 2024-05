Szafnauer : Chez Red Bull, je remplacerais Pérez par Pérez

Alors que Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari, que Fernando Alonso va prolonger l'aventure Aston Martin et que Mercedes entend prendre son temps pour décider à qui reviendra son baquet libre, l'un des points chauds du marché des transferts se situe chez Red Bull. En effet, Sergio Pérez est entré dans sa dernière année de contrat avec l'écurie autrichienne et sort d'une saison 2023 décevante.

Les candidats à sa succession, s'il n'est pas renouvelé, ne manqueront pas, avec comme principaux noms cités jusqu'ici ceux de Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ou Alexander Albon. Toutefois, pour le moment auteur d'un début de saison sans vagues, où il pointe à la seconde place du classement pilotes derrière son chef de file Max Verstappen, Pérez est pour le moment dans une dynamique plutôt bonne, même s'il a été battu par des pilotes pourtant moins bien armés que lui lors des trois derniers GP.

Otmar Szafnauer a bien connu le Mexicain pour l'avoir dirigé chez Force India/Racing Point entre 2014 et 2020. Et pour lui, il est tout simplement le meilleur candidat à sa propre succession. Il s'est exprimé en ce sens la semaine dernière lors d'un événement promotionnel pour son application EventR, auquel assistait Motorsport.com.

N'oublions pas que la première année [chez Red Bull], Max a [été titré] en partie grâce à Checo.

Quand la question de savoir ce qu'il ferait s'il était à la place de Christian Horner lui a été posée, il a ainsi répondu : "Connaissant Checo aussi bien que moi, je remplacerais Checo par Checo. Si j'étais Christian, je le garderais pour l'année prochaine. N'oublions pas que la première année [chez Red Bull en 2021], Max a [été titré] en partie grâce à Checo, vous savez, en partie grâce aux circonstances. Ne regardez pas seulement la dernière course, regardez toutes les autres courses qui ont aussi compté pour cette victoire ; c'est là qu'il a gagné le surnom, au Mexique, de 'Ministre de la Défense' ou quelque chose comme ça."

"Oui, il a connu des bas. Mais cette année, d'après ce que j'ai pu voir, à part quelques courses où il aurait dû terminer un peu plus haut, je pense qu'il fait ce qu'il faut. La force de Checo a toujours été la course. Il n'a jamais été un grand spécialiste des qualifications, mais il a toujours eu une très bonne science de la course. Je ne compte pas le nombre de fois où, lorsqu'il travaillait pour moi, on s'est demandé comment il avait fait ça en course."

"Il n'y a qu'une seule fois dont je me souvienne – à Singapour – où nous avons été frustrés qu'il ait percuté une Williams. Mais le reste du temps, il est très, très bon pour doubler sans faire d'erreurs. Je crois que je l'ai vu se battre avec [Fernando] Alonso quelques fois, ils sont proches et respectueux, et Checo [...] est vraiment très bon à ça."

La lutte entre Alonso et Pérez avait été l'un des temps forts du GP du Brésil 2023.

L'une des grandes forces de Sergio Pérez à l'époque où la gestion pneumatique était encore plus cruciale qu'actuellement était justement sa capacité à savoir gérer ses pneus sur des longs relais afin de minimiser leur dégradation et/ou le nombre d'arrêts. "Le meilleur [dans la gestion pneumatique]", acquiesce Szafnauer. "Le meilleur."

"Quand [Pérez] était face à [Nico] Hülkenberg, Hülkenberg le battait toujours sur un tour [en qualifications]. Mais en fin de compte, Checo savait gérer ses pneus... Checo a battu Hülkenberg au championnat cette année-là [Pérez a terminé devant Hülkenberg en 2015 et 2016 lorsqu'ils étaient équipiers, ndlr], et c'est principalement grâce à sa capacité à gérer les pneus. Au bout de 12 tours, Hülkenberg disait à la radio : 'Mes pneus arrière sont morts'. Même si c'était [sur un circuit où] les pneus avant étaient le facteur limitant, ses pneus arrière étaient morts..."

"Mais ça n'a jamais été le cas pour Checo ! Il a cette capacité. Et, vous savez, j'avais engagé Jun [Matsuzaki], l'un des meilleurs spécialistes des pneus. Jun leur disait : 'Dans ce virage, assurez-vous de ne pas exercer de charge latérale sur le pneu, car sinon il s'usera plus vite'. Les pilotes savaient donc que dans tel ou tel virage, [il fallait] juste une charge longitudinale, 'attendez d'être en ligne avant d'appuyer sur l'accélérateur'. Et Checo savait le faire. Il n'avait même pas besoin de le lui dire. Il avait juste la sensation de savoir ce qui se passait avec le pneu. Et c'est un avantage."

Quand il lui est tout de même rappelé que Verstappen le bat largement depuis le début de leur collaboration, Szafnauer de lancer : "Il est meilleur. Max est tout simplement meilleur."

Avec Olerg Karpov