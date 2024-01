VCARB (Visa Cash App RB) recrute l'ex-directeur technique de la FIA

Fraîchement renommée Visa Cash App RB, l'écurie de Faenza annonce ce lundi un renforcement majeur de son équipe technique avec le recrutement de trois profils importants. Désormais sous les ordres de Laurent Mekies, l'ex-équipe AlphaTauri se dote d'un nouveau directeur technique en chef, d'un nouveau directeur technique adjoint et d'un nouveau directeur sportif.

Ancien pilier de McLaren, où il a passé 28 années de sa vie (1990-2018), Tim Goss devient directeur technique en chef, lui qui vient juste de quitter la FIA, où il était arrivé en 2021 et où il planchait notamment sur la future réglementation 2026. Dans l'organigramme de l'écurie, il vient ainsi se placer entre Laurent Mekies et le directeur technique Jody Egginton. En raison d'un préavis de plusieurs mois, il ne pourra pas prendre ses fonctions avant le mois d'octobre.

Ce dernier reçoit parallèlement le renfort d'un nouveau directeur technique adjoint en la personne de Guillaume Cattelani. Celui-ci possède plus de 15 d'expérience en Formule 1, où il est passé successivement chez Lotus, McLaren et Red Bull Racing. Il sera plus précisément chargé de se concentrer sur l'aérodynamique, de la performance du véhicule et de la technologie. Ce transfert incarne naturellement les passerelles entre les deux écuries détenues par Red Bull.

Enfin, comme nous vous l'annoncions mi-janvier, Alan Permane est officiellement intronisé comme directeur de la compétition au sein de l'écurie italienne, six mois après avoir quitté Alpine, où il était un dirigeant emblématique ayant connu les nombreuses incarnations du "Team Enstone" pendant pas moins de 34 ans. Pour le Britannique comme pour Guillaume Cattelani, la prise de fonction est effective dès à présent.

"Les recrutements de Tim, Guillaume et Alan apportent une immense expertise du succès dans l'équipe, et je n'ai aucun doute quant au fait qu'ils aideront l'écurie à se hisser au niveau supérieur en F1", se réjouit Laurent Mekies, directeur de l'écurie. "Nous avons déjà un groupe solide et expérimenté dans l'équipe, et faire venir des gens hautement qualifiés comme Tim, Guillaume et Alan donnera un coup de fouet supplémentaire à nos capacités et nous aidera à atteindre les standards les plus élevés, à la fois à l'usine et sur la piste."

Il convient de préciser qu'en communiquant ces trois recrutements, la nouvelle entité Visa Cash App RB a plusieurs fois utilisé l'acronyme VCARB, que nous avons pour le moment choisi de reprendre dans le traitement de cette information.