Alan Permane va revenir en F1 chez AlphaTauri

Personnage incontournable de la Formule 1, où il a travaillé ces 34 dernières années à Enstone sous les entités successives Benetton, Renault, Lotus et Alpine, Alan Permane va faire son retour en Formule 1. Il avait quitté l'écurie française l'été dernier, lors d'une réorganisation interne qui avait aussi débouché sur le départ du directeur d'équipe Otmar Szafanauer.

L'immense expérience en F1 d'Alan Permane, qui a été de tous les titres mondiaux conquis par la structure d'Enstone avec Michael Schumacher (Benetton en 1994-1995) et Fernando Alonso (Renault en 2005-2006), faisait de lui une évidente cible de choix une fois sur le marché.

Si aucune confirmation officielle de la part d'AlphaTauri n'est encore tombée, Motorsport.com est en mesure d'indiquer que le Britannique rejoindra l'écurie, qui s'apprête à changer de nom pour la saison à venir. Le fait que le giron Red Bull mette la main sur Alan Permane n'est pas une surprise, tant celui-ci est tenu en haute estime par Christian Horner.

"Alan Permane est l'un des rocs de la F1", soulignait d'ailleurs le directeur de Red Bull il y a quelques mois, lors de l'annonce de son départ d'Alpine. "C'est l'un des ingénieurs les plus anciens de la discipline, et c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants du remaniement du management [chez Alpine], mais il y a beaucoup de gens respectables. Et il est certain qu'il ne faut pas écarter quelqu'un avec cette ancienneté".

Christian Horner laissait également entendre qu'il serait naturel de voir Alan Permane faire rapidement son retour dans le paddock.

"Je n'ai jamais travaillé avec Alan Permane, mais je pense qu'il faut respecter quelqu'un qui a travaillé dur pendant 34 ans et qui a contribué à des titres mondiaux avec Michael Schumacher et Fernando Alonso", soulignait-il. "Il a également été d'une main ferme lorsque l'équipe a été placée en redressement judiciaire, puis en est sortie, puis a changé de propriétaire, etc."

"Il a été une véritable constante durant cette période. Je pense que ça mérite le respect et la reconnaissance, et je suis sûr que c'est quelqu'un qui, comme Otmar, ne se retrouvera pas au chômage. Ce n'est pas la dernière fois que vous les verrez dans la pitlane, ça ne fait aucun doute."

AlphaTauri va changer d'identité cette année, tandis que l'ancien directeur de la compétition de Ferrari, Laurent Mekies, a été nommé à sa tête pour travailler aux côtés du nouveau PDG, Peter Bayer. L'écurie de Faenza annoncera prochainement son nouveau nom, ses nouveaux sponsors, ainsi que la date de présentation de sa F1 2024.