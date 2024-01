Adieu AlphaTauri, bienvenue Visa Cash App RB !

On le savait depuis le mois de juin dernier, l'écurie AlphaTauri devait changer complètement d'identité en 2024. Ce jeudi, le nouveau nom de la structure italienne a été officialisé : il s'agira, comme Motorsport.com vous l'avait indiqué, de Visa Cash App RB Formula One Team.

L'arrivée de ces deux sponsors, Visa et Cash App, dans le nom officiel de l'écurie, en plus d'acter définitivement la mise au rancart de l'idée de "Racing Bulls" longtemps évoquée, met en avant l'intérêt de plus en plus important des entreprises américaines pour la discipline.

Société spécialisée dans les cartes de crédit, Visa ne s'était jamais réellement impliqué en F1 en dépit d'un accord Caterham en 2012. La marque a pourtant historiquement sponsorisé des événements sportifs, notamment les Jeux olympiques et paralympiques, la Coupe du monde de football féminin et la NFL. Il faut d'ailleurs noter que l'accord est conclu avec le groupe Red Bull tout entier et que Visa rejoint également Red Bull Racing en tant que sponsor, avec l'apparition prochaine de logos sur les monoplaces autrichiennes.

"Il s'agit d'un partenariat novateur et d'une excellente occasion pour la marque Visa de s'engager dans l'une des communautés sportives à la croissance la plus rapide de la planète", a déclaré Frank Cooper III, directeur général du marketing de la compagnie. "Cette alliance est en parfaite adéquation avec la vision de Visa qui est d'inspirer les individus à 'réussir', en s'efforçant de faire de petits pas pour s'améliorer chaque jour, lors de chaque course ou épreuve."

Le logo de l'équipe Visa Cash App RB.

Cash App, de son côté, propose des services de paiement mobiles, et n'est pas étranger à la F1 puisque la firme a rejoint Red Bull en 2021.

"C'est fantastique de révéler cette nouvelle identité et d'accueillir de nouveaux partenaires alors que nous entamons une nouvelle phase de l'histoire de l'équipe en Formule 1", a déclaré Peter Bayer, PDG de l'écurie. "Faenza entre dans une nouvelle ère, en restant fidèle à ses racines de pépinière de talents, mais en se concentrant encore plus sur la compétition pour obtenir les plus belles récompenses de la F1. Nous avons une vision audacieuse pour l'écurie, dirigée par moi-même et le directeur de l'équipe, Laurent Mekies, et le fait d'avoir dans cette aventure des partenaires tournés vers l'avenir, tels que Visa et Cash App, est extrêmement enthousiasmant."

Même si cela n'a pas été indiqué aujourd'hui, l'idée d'utiliser VCARB – acronyme qui a déjà cours en interne – comme dénomination pour les châssis est en discussion.

Une nouvelle identité pour Faenza

En début d'année dernière, Red Bull a étudié plusieurs options quant à l'avenir de sa deuxième écurie de Formule 1, utilisée avant tout depuis 2006 comme un "Junior Team" destiné à faire progresser les jeunes pilotes et à les préparer à rejoindre l'écurie principale. Une fois toutes les pistes analysées, et celle d'une vente pure et simple écartée, le choix a été fait de réorienter le projet.

L'objectif pour le giron autrichien est d'avoir une seconde équipe qui soit davantage intégrée, et dont l'identité se rapproche davantage de la marque principale. Sur le plan sportif, le choix a été fait de maintenir l'écurie dans sa base originelle de Faenza, dans le nord de l'Italie ; le département aéro situé en Angleterre sera renforcé et les synergies techniques avec Red Bull Racing seront accentuées, dans la limite de ce que permet la réglementation.

En 2024, Visa Cash App RB va donc ouvrir une nouvelle page de son histoire, avec également une nouvelle équipe dirigeante puisque Franz Tost a pris sa retraite après avoir dirigé la structure depuis son rachat par Red Bull. Désormais, Peter Bayer en est le PDG, tandis que le Français Laurent Mekies en est le directeur d'écurie. Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda demeurent les deux pilotes titulaires.

Red Bull avait racheté Minardi en 2006 pour en faire Toro Rosso, identité qui a été utilisée jusqu'en 2019, pour un total de 268 Grands Prix ponctués d'une victoire (Sebastian Vettel à Monza en 2008), une pole position et trois podiums. En 2020, l'écurie a été rebaptisée AlphaTauri, du nom de la marque de prêt-à-porter de Red Bull, pour un total de 83 Grands Prix en quatre saisons, avec à la clé une victoire (Pierre Gasly à Monza en 2020) et deux podiums.

Place désormais à Visa Cash App RB, qui entame une nouvelle histoire après avoir terminé huitième du dernier championnat constructeurs sous sa précédente incarnation. Le prochain épisode de cette nouvelle histoire arrivera d'ailleurs très vite puisque la première livrée sous cette nouvelle identité sera dévoilée le 8 février à Las Vegas.

Signalons, enfin, qu'une session d'essais de trois jours a débuté à Imola ce mardi, la dernière sous l'identité d'AlphaTauri, avec Yuki Tsunoda au volant hier de l'AT02 (la monoplace de 2022) et ce matin et Daniel Ricciardo qui lui succédera cet après-midi et demain. Les images sont disponibles ici.

L'historique de l'écurie de Faenza en F1