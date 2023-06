Verstappen aimerait voir Alonso gagner en 2023

Déjà dominateur en 2022, Red Bull a davantage écrasé la Formule 1 lors de ce début de saison 2023. Avec six pole positions et sept victoires en sept Grands Prix, l'équipe autrichienne mène confortablement le classement général.

L'écart de performance entre la RB19 et les autres monoplaces de la grille est tel que l'on peut aisément imaginer un carton plein de Red Bull cette année, à savoir 100% de victoires, ce qui représente 22 Grands Prix remportés.

Mais Max Verstappen, qui est en tête du championnat pilotes, ne pense pas que ce scénario se réalisera. Interrogé sur le nom du ou des pilotes qu'il verrait sur la plus haute marche en cas de déroute de Red Bull, le double Champion du monde en a désigné un autre. "Fernando [Alonso]. Je l'aime bien", a-t-il répondu. "C'est un vrai compétiteur et je pense qu'il le mérite."

En précisant sa pensée, Verstappen a salué la combativité du vétéran du paddock, qui n'a pas baissé en dépit de son âge et du manque de compétitivité des monoplaces à sa disposition lors de ces dernières années.

"Il n'a jamais laissé tomber", a ajouté le Néerlandais. "On voit qu'il aime ce sport et parfois on se dit 'Bon sang' : après tant d'années au volant de voitures qui ne pouvaient rouler que dans le ventre mou du peloton, peut-être que l'on perd un peu de cet amour. Mais c'est un vrai compétiteur. Il est féroce. Donc si vous me demandez quel est le pilote que j'aimerais voir remporter une course cette année, c'est Fernando."

Malgré ses 41 ans, Fernando Alonso a été en ce début de saison 2023 l'un des principaux opposants à la marche en avant de Red Bull Racing. Le pilote Aston Martin est monté sur cinq podiums (une meilleure performance que Sergio Pérez) et s'est hissé trois fois sur la première ligne de la grille de départ. Au championnat, l'Asturien est actuellement troisième, derrière les deux pilotes Red Bull.

Verstappen souhaite être concurrencé sur la piste

D'aucuns estiment que Red Bull et Max Verstappen apprécient la période de domination qu'ils sont en train de vivre en Formule 1, le directeur d'équipe Christian Horner s'étant récemment expliqué sur le sujet. Cependant, Verstappen ne refuserait pas une nette progression de ses rivaux.

"Pour être honnête, c'est parfois agréable d'avoir une bonne concurrence", a-t-il indiqué. "J'ai apprécié 2021, bien sûr, mais j'ai aussi apprécié la façon dont 2022 s'est déroulé. Nous avons connu au début quelques problèmes de fiabilité, et la voiture était un peu lourde, mais, à un moment donné, la voiture a vraiment dominé jusqu'à la fin."

"Mais pour le sport en général, je comprends que les gens s'ennuient si une seule équipe domine. J'espère donc que davantage d'équipes pourront [s'améliorer] pour que, en cas de problèmes ou de réglages n'étant pas optimaux, une autre équipe puisse gagner."