Verstappen a d'autres "soucis" que de penser à ses options pour 2026

Les départs se sont multipliés chez Red Bull ces derniers temps : Adrian Newey a rejoint Aston Martin, Jonathan Wheatley a intégré le projet Audi/Sauber et, le dernier en date, Will Courtenay, responsable de la stratégie, a pris le chemin de McLaren.

Alors que Christian Horner a déclaré que le plafonnement budgétaire empêchait l'écurie autrichienne de garder ses cadres, Max Verstappen est courtisé de tous les côtés. Toto Wolff a montré son intérêt pour le Néerlandais dès les premiers signes de remous chez Red Bull en début d'année. Bien que la piste se soit refroidie suite à la titularisation de Kimi Antonelli pour 2025, il n'est pas impossible de voir le triple champion du monde intégrer Mercedes dans le futur, s'il venait à quitter l'équipe autrichienne.

Prêt à dégainer la carte Newey, Aston Martin est également dans la course pour attirer le pilote. Interrogé sur les options disponibles pour son futur, Verstappen a reconnu prendre note de ces offres, mais admet avoir la tête ailleurs en ce moment.

"Oui, bien sûr, je sais que [ces options sont] possibles, mais je n'y pense pas vraiment en ce moment", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "Je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai suffisamment de soucis avec d'autres choses que nous voulons améliorer. Nous verrons ce qui se passera à l'avenir. Pour l'instant, je n'y pense pas trop, pour être honnête. Mais si cela n'arrive pas, tant pis. Cela ne changera pas ma vie."

L'avenir de Verstappen au sein de Red Bull a été une source constante de spéculations, notamment suite aux différentes affaires et à la lutte de pouvoir qui ont entaché le début de saison de l'équipe. Cependant, ces tensions internes ne semblent pas être la principale raison qui pourrait inciter le champion du monde en titre à partir.

"La plupart des grands pilotes ont des clauses de sortie dans leur contrat qui sont liées à la performance, et c'est aussi le cas de Max", a déclaré Helmut Marko, le consultant de Red Bull, à la chaîne allemande RTL/ntv. "Si nous ne pouvons pas lui donner une voiture qui lui permette de se battre aux avant-postes, il y pensera certainement."

Le taureau rouge a en effet un peu régressé dans la hiérarchie. À six Grands Prix de la fin de saison, l'équipe championne en titre s'est fait dépasser au classement constructeurs par McLaren et semble avoir du mal avec sa RB20 ces derniers temps, au point de parfois se retrouver derrière Ferrari et Mercedes en courses.

Des évolutions seront apportées pour le GP des États-Unis, ce week-end, pour tenter de régler les problèmes de la monoplace, mis en lumière par l'épreuve de Monza.

2026 : table rase pour tout le monde

Alors que la nouvelle réglementation 2026 approche à grands pas, les équipes se concentrent de plus en plus sur le développement des nouvelles monoplaces. Cette nouvelle ère sera un saut dans l'inconnu pour tous, mais particulièrement pour Red Bull, qui cessera son partenariat de longue date avec Honda pour développer sa propre unité de puissance en collaboration avec Ford.

Malgré ce gros point d'interrogation, Verstappen n'est pas plus inquiet que cela pour l'avenir de Red Bull en 2026. Il estime que toutes les équipes sont dans le même bateau et que même les plus performantes actuellement repartiront de zéro d'ici deux ans.

"Bien sûr que [2026 est un point d'interrogation], mais on peut dire cela pour tout le monde", a-t-il déclaré. "Ce seront une voiture et un moteur complètement nouveaux. C'est un questionnement pour tout le monde, y compris pour ceux qui pensent qu'ils sont dans la meilleure position à l'heure actuelle. Il y a toujours la question de savoir si vous avez vraiment fait du bon travail, et cela restera ainsi [jusqu'au début de la saison 2026]."

Avec Filip Cleeren et Ronald Vording