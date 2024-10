Monza a permis à Red Bull de "rebondir" vers un meilleur développement

Le Grand Prix d'Italie n'avait pas été une partie de plaisir pour Red Bull le mois dernier. L'équipe autrichienne avait abordé la course avec optimisme, pensant ses problèmes avec les vibreurs plus ou moins réglés. Toutefois, c'est sur une sixième place pour Max Verstappen et une huitième position pour Sergio Pérez que le taureau rouge a terminé l'épreuve de Monza.

À la suite de ce Grand Prix, le pilote néerlandais avait déclaré que Red Bull avait transformé sa "monoplace dominatrice en monstre", estimant par ailleurs les deux titres mondiaux menacés. À l'heure actuelle, McLaren est en effet passé devant au classement constructeurs et semble bien lancé pour l'emporter. Côté pilotes, Verstappen garde une certaine avance de 52 points sur Lando Norris à six manches de la fin de saison.

Malgré l'inquiétude affichée par Red Bull après Monza, les deux derniers Grands Prix ne se sont pas si mal passés pour l'équipe autrichienne. À Bakou, bien qu'un peu en retrait par rapport à Ferrari et McLaren, Verstappen a pu signer une cinquième place alors que Pérez n'a pas pu terminer la course à cause de son accrochage avec Carlos Sainz.

Alors que Singapour devait être le pire rendez-vous de l'équipe basée à Milton Keynes, en raison de son tracé peu adapté à la RB20, Verstappen s'est classé en deuxième position en affichant un très bon rythme, toutefois loin de celui de Norris.

Christian Horner, le directeur de l'équipe, a expliqué que les déboires de Red Bull à Monza ont en réalité permis de découvrir les causes des difficultés de la monoplace : "Nous étions déjà conscients des problèmes, mais je pense que Monza a vraiment révélé une partie de l'origine de ces problèmes et nous a permis de mieux les identifier. Je considère donc Monza comme le point le plus bas et nous commençons à rebondir à partir de là", a-t-il déclaré à Singapour.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Bien qu'il s'agisse de résultats limitant un peu la casse, ils démontrent certains progrès effectués par l'équipe. Red Bull semble donc posséder une nouvelle base de travail, alors que les écuries de F1 entament leur dernière ligne droite de développement avant la fin de saison.

"Il est évident que l'écart avec Lando était important dans la première partie de la course [à Singapour] et nous avons maintenant un mois pour travailler dur et essayer de rendre la voiture plus performante à Austin", a ajouté Horner. "Quand on considère où nous en étions [à Monza], je pense que nous avons fait de réels progrès. Nous avons un fil de développement et nous avons compris certains des problèmes de la voiture. Je pense que nous commençons à les résoudre."

"Nous étions meilleurs à Bakou, nous étions meilleurs [à Singapour]. Il y aura donc beaucoup de nuits blanches à Milton Keynes. La McLaren est la voiture de référence en ce moment et nous avons un peu de retard à rattraper, mais nous avons le personnel et les capacités pour le faire."

Tout le monde est très motivé dans l'équipe et nous nous battons toujours pour les deux championnats.

Ainsi, des évolutions sont prévues à Austin pour Red Bull. Horner a déclaré que les données récoltées ces dernières semaines seront cruciales, bien qu'elles ne s'appliquent pas totalement aux circuits à venir au Texas, au Mexique et au Brésil, très différents de ceux rencontrés récemment.

"[L'évolution d'Austin] n'a probablement pas encore été finalisée, [et] il y a beaucoup d'informations qui ressortent de ces épreuves et qui influenceront ce qui se passera sur la voiture à Austin", a reconnu le directeur britannique. "Nous avons obtenu beaucoup d'informations utiles lors des deux dernières courses, mais il s'agit d'endroits très, très différents [comparés aux] courbes d'Austin et du Mexique. Le Brésil est encore différent, ce sera donc intéressant. Tout le monde est très motivé dans l'équipe et nous nous battons toujours pour les deux championnats."

Avec Filip Cleeren et Ronald Vording