Comment Red Bull est passé du désastre au podium à Singapour

Depuis le retour de la pause estivale aux Pays-Bas, les problèmes de Red Bull ont empiré, laissant McLaren prendre la tête du Championnat du monde des constructeurs. Deuxième à Zandvoort avec plus de 20 secondes de retard sur Lando Norris, puis sixième et cinquième en Italie et en Azerbaïdjan, on s'attendait à ce que l'écurie autrichienne rencontre les mêmes difficultés dans la nuit singapourienne.

Alors que le tracé de Singapour demande énormément aux pilotes de passer sur les vibreurs et que la RB20 est connue pour ses difficultés sur ces derniers et les bosses, pour Red Bull, l'état d'esprit à l'approche de l'événement a toujours été de limiter les dégâts. Et c'est exactement comme cela que le week-end a débuté pour l'équipe basée à Milton Keynes.

À l'issue de la journée du vendredi et des deux premières séances d'essais libres, Sergio Pérez pointait à la huitième place et Verstappen à la 15e position. Les deux pilotes se sont plaints de la tenue de route et des pneus qui ne fonctionnaient pas, redoutant de rester coincés dans le peloton et de ne marquer que le minimum de points.

"Sur la voiture de Max, rien ne fonctionne", avait déclaré Helmut Marko, conseiller de Red Bull, à l'issue de la journée de vendredi. "Sur le pneu tendre comme sur le pneu dur, il n'a pas d'adhérence et il n'a pas d'équilibre du tout."

Le travail de Red Bull sur place a été appuyé par une longue nuit de recherche à l'usine de Milton Keynes, où Sébastien Buemi a été sollicité dans le simulateur pour essayer d'améliorer les réglages et de trouver ce qui n'allait pas.

"Il consommait beaucoup de Red Bull pour tenir le coup", a déclaré Christian Horner, patron de l'écurie, sur le travail accompli par le pilote suisse. "Il a joué un rôle important, comme toute l'équipe, en travaillant dur pendant de longues journées et de longues nuits."

Grâce au travail effectué dans la nuit de vendredi à samedi, l'écurie autrichienne a finalement compris ce qui n'allait pas avec sa monoplace. Red Bull a conclu qu'elle avait adopté une approche trop conservatrice dans ses réglages pour faire face aux caractéristiques de la piste. Cependant, en se concentrant beaucoup trop sur l'amélioration de la maniabilité, en pensant que c'était la meilleure voie pour aider Verstappen et Pérez, elle a au final sacrifié trop de performance.

Il n'y avait pas assez d'adhérence, et le résultat était que les pneus ne montaient pas dans la bonne fenêtre de température. Alors pour samedi, Red Bull a choisi de sacrifier quelques éléments de maniabilité et de se concentrer davantage sur la performance pure, ce qui a soudainement aidé la RB20 à s'illuminer.

"Je pense que nous voulions éviter ce qu'il s'est passé l'année dernière et nous avons peut-être voulu trop compenser", confie Horner. "La façon dont l'équipe a réagi, l'effort qui a été fourni pour cette réaction, nous a permis de donner à Max une bien meilleure voiture samedi. Et évidemment, en course, nous n'avons pas pu rivaliser avec Lando [Norris], mais nous avons couvert le reste du peloton."

La seconde place de Max Verstappen et donc le retour de Red Bull sur le podium montrent une amélioration notable par rapport à l'année dernière, Singapour étant le seul Grand Prix que l'écurie autrichienne a laissé échapper en 2023. La performance de ce week-end a également permis à Verstappen de minimiser la réduction de l'écart avec Lando Norris au championnat. La prochaine manche n'ayant lieu que dans un mois, à Austin, Red Bull espère pouvoir tirer encore plus de sa monoplace pour tenter de conserver son titre des pilotes.

"Je pense que nous avons une veine de développement", ajoute le directeur de Red Bull. "Nous avons compris certains des problèmes avec la voiture et nous commençons à les résoudre. Nous étions meilleurs à Bakou, puis meilleurs ici. Alors oui, il y aura beaucoup de soirées à Milton Keynes."