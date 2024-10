Marko et les départs chez Red Bull : "C'est le jeu habituel en F1"

À l'ouverture de la saison 2024, Red Bull faisait encore figure de référence absolue du peloton. Vainqueur des trois derniers titres pilotes, avec Max Verstappen, et des deux derniers titres constructeurs, la structure de Milton Keynes a proprement survolé la concurrence en 2022, et encore plus en 2023 où elle a remporté pas moins de 21 des 22 Grands Prix au programme.

La campagne actuelle semblait repartir sur les mêmes bases, Verstappen remportant quatre des cinq premiers Grands Prix. Mais la menace McLaren s'est faite de plus en plus insistante à partir du Grand Prix de Miami, où Lando Norris a remporté sa première course en F1. Max Verstappen s'est encore imposé à deux reprises par la suite, mais son succès au GP d'Espagne le 23 juin demeure, à ce jour, sa dernière victoire, et celle de Red Bull cette saison.

Dans la foulée, deux cadres majeurs de l'équipe Red Bull ont annoncé leur départ pour rejoindre la concurrence. Jonathan Weathley, son directeur sportif, quittera l'équipe pour rejoindre le projet Audi F1 où il occupera le poste de directeur sportif. Surtout, l'emblématique designer Adrian Newey, lié à l'équipe depuis ses débuts en 2005, rejoindra Aston Martin en mars prochain.

Si ces départs majeurs semblent fragiliser encore davantage l'édifice Red Bull, Helmut Marko, le conseiller spécial de l'équipe, veut relativiser ces départs et leurs motivations.

Le départ d'Adrian Newey constitue un véritable tournant dans l'histoire de Red Bull en F1. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Lorsque vous gagnez - et nous avons gagné ces trois dernières années, et nous avons tout dominé en 2023 - les employés sont bien sûr convoités par d'autres équipes", a ainsi déclaré Marko au micro de la chaîne de télévision autrichienne ORF. "C'est un jeu habituel en Formule 1. Ce qui me laisse un peu perplexe, ce sont les montants proposés. Nous sommes toujours confrontés à la limite des coûts. Et ces employés se voient souvent offrir le double, voire plus. Cela signifie que nous ne pouvions pas garder certains d'entre eux."

"Newey a travaillé avec nous pendant 17 ans, Wheatley pendant 19 ans. Ils faisaient partie de l'équipe, de notre succès. Cela fait mal, mais s'ils partent pour des raisons financières, pour des raisons de carrière, parce que vous ne pouvez pas suivre les offres, c'est ainsi."

Par ailleurs, Helmut Marko estime que la disparition de Dietrich Mateschitz, l'emblématique fondateur de la marque Red Bull, décédé en octobre 2022, a également influé sur la gestion de l'entreprise.

"Bien sûr, la mort de Dietrich Mateschitz a entraîné un certain changement", continue-t-il. "Il était de facto le seul leader. Il prenait des décisions rapides. C'était un entrepreneur charismatique qui avait aussi une vraie vision et était prêt à prendre des risques avec l'équipe. Et tout cela a, bien sûr, disparu..."

"L'entreprise et tout le reste doivent être organisés différemment, parce qu'on ne trouve pas d'autre personne comme lui, et qu'il ne peut pas être remplacé par quelqu'un d'autre. Cela peut aussi faire partie du changement... Je pense que c'est la principale raison pour laquelle Newey a décidé de chercher un nouveau défi."

En début de saison, l'équipe dirigée par Christian Horner a en outre été secouée par des tensions en interne suite aux accusations de harcèlement de ce dernier envers l'une de ses employées. Une affaire qui n'a pas contribué à amener la sérénité au sein de l'équipe Red Bull.

"Disons que cela n'a pas aidé", poursuit Helmut Marko. "Mais en interne, nous nous sommes réunis et nous avons dit que nous devions unir nos forces, travailler ensemble dans tous les domaines pour ramener ce championnat du monde à la maison et avoir une voiture gagnante pour l'avenir."

Max Verstappen pourrait-il quitter la F1 dans un futur proche ? Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

"Parce qu'une chose est claire : si nous ne fournissons pas à Max Verstappen une voiture avec laquelle il peut gagner à long terme, tous ces contrats de top pilotes ont des clauses de sortie liées à la performance, et Max verra sûrement son avenir là où on lui donnera le meilleur package. Tant qu'il y prend du plaisir, il y a cet autre facteur qui entre en ligne de compte."

Comme il l'a déjà répété, Helmut Marko est ainsi persuadé que Max Verstappen n'aurait aucun problème à quitter la F1, si la motivation devait lui manquer, le Néerlandais ayant récemment exprimé son ras-le-bol après avoir été puni par la FIA pour avoir juré en conférence de presse. "Max n'est pas comme Alonso ou Hamilton, qui courront aussi longtemps que leur condition physique leur permettra d'être compétitifs", ajoute Marko. "Il veut gagner, mais qu'il remporte quatre, cinq ou six championnats du monde n'est pas son objectif principal. Il veut profiter de son sport et de tout ce qu'il fait. Il veut un environnement dans lequel il se sente à l'aise."

Lorsqu'on lui a demandé s'il s'attendait à ce que Max Verstappen demeure malgré tout en F1 chez Red Bull, et en tant que champion du monde en 2025, Helmut Marko a conclu sur cette phrase : "Et idéalement avec quelqu'un de notre programme junior."