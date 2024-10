Verstappen doit gagner "deux courses" pour être titré, selon Marko

Helmut Marko, conseiller Red Bull, s'inquiète de l'avantage affiché par McLaren au moment d'aborder le dernier quart de la saison 2024 de F1, alors que Lando Norris est revenu à 52 points d'un Max Verstappen lui aussi ébahi par les performances de l'écurie de Woking au classement pilotes.

Il faut dire que le Britannique s'est offert un succès éclatant à Singapour, en dépit de deux petites frayeurs, l'emportant avec 21 secondes d'avance à l'arrivée, au terme d'une épreuve où l'écart est monté tout près des 30 secondes. Il s'agissait pour Red Bull de la huitième course consécutive sans victoire, Verstappen n'ayant plus soulevé le trophée de vainqueur depuis le GP d'Espagne.

Marko a révélé avoir eu une "longue conversation" avec le triple champion du monde dans les jours qui ont suivi la course nocturne. Dans un entretien pour Formel1.de, publication sœur de Motorsport.com en Allemagne, l'Autrichien a été interrogé sur la nature des échanges avec son pilote : "Eh bien, [il m'a dit] que la domination de Norris venait d'ailleurs, surtout avec les pneus mediums ; il nous prenait neuf dixièmes à une seconde par tour."

"Même si notre voiture avait été, disons, optimisée, [Verstappen] ne pouvait pas réaliser de tels chronos sur les pneus mediums. Et nous nous demandons tous comment [Norris] a fait. Quand Norris nous prend neuf dixièmes à une seconde au tour, c'est un tout autre monde qui se profile à l'horizon. Et n'oubliez pas que dans le deuxième relais, [Charles] Leclerc était aussi rapide que Lando, voire un peu plus. Donc pour nous, je dirais presque que la deuxième place était une victoire."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo de: Lionel Ng / Motorsport Images

Malgré tout, le sentiment dans le clan Red Bull était que les épreuves urbaines d'avant la pause automnale avaient permis de retrouver des certitudes, même si cela ne s'est pas forcément traduit de façon spectaculaire sur la piste. Alors que McLaren dispose du même plancher depuis le GP de Miami, ce qui a fait sa force, la structure autrichienne a modifié très légèrement cette pièce pour Bakou et Singapour.

"C'est un pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas suffisant", a déclaré Marko à propos du plancher évolé. "Ils ont travaillé très, très dur et ont acquis certaines connaissances. Ce n'était pas un plancher complètement nouveau, mais certaines parties l'étaient. Mais je pense que le facteur décisif sera la performance à Austin, et il y a beaucoup d'autres choses à venir."

La fin de la saison européenne a été particulièrement pénible pour Red Bull, avec une course très difficile à Monza, que Christian Horner n'a pas hésité à qualifier de "point le plus bas" de la saison de l'équipe qu'il dirige. Une vision que partage Marko : ”C'était la pire course depuis... Je ne sais pas, je n'arrive pas à me rappeler quand nous nous sommes autant trompés en termes de stratégie, d'arrêts aux stands, de vitesse, de tout."

"Mais nous sommes désormais sur la bonne voie. La voiture doit avoir une fenêtre de fonctionnement plus étendue - pas une fenêtre où des changements relativement petits, ou des différences de température de six ou sept degrés, peuvent affecter la performance. Et puis plus de vitesse et aussi plus de marge de manœuvre pour que Max puisse attaquer. Nous savons qu'il a besoin d'une voiture avec du mordant à l'avant. Parce que compter sur le fait d'arriver deuxième n'est pas suffisant."

Une référence au fait que si Verstappen terminait second de toutes les courses restantes cette saison pendant que Norris faisait carton plein, le pilote Red Bull serait tout de même titré.

Christian Horner et Helmut Marko Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Si Red Bull a encore de fortes chances de remporter le titre pilotes avec Verstappen, les choses semblent désormais moins bien engagées du côté du classement constructeurs, où McLaren a pris l'avantage et déjà creusé un écart de 41 points. Marko reconnaît qu'il sera probablement difficile d'inverser la tendance "avec la performance que [Red Bull a] actuellement".

"Mais je suis optimiste et je pense que si Max gagne à nouveau des courses et que Sergio [Pérez] peut atteindre la troisième ou la quatrième place, alors les choses seront différentes. Cependant, pour l'instant, l'accent est mis sur le titre de champion du monde pilotes. Et si nous y parvenons - et je pense que ce ne sera possible que si Max gagne encore au moins deux courses - alors la situation sera également un peu plus prometteuse pour le championnat constructeurs."

Avec Benjamin Vinel