Ce que Verstappen a dit (et n'a pas dit) sur son avenir en F1 à Spa

Lorsque Max Verstappen a pris place sur le canapé rouge pour la conférence de presse officielle de la FIA ce jeudi après-midi, on a tout de suite compris quel serait le thème principal de la demi-heure à venir.

Plus tôt dans la matinée, Verstappen avait annoncé une collaboration avec le jeune pilote belge de l'écurie McLaren, Dries van Langendonck, mais la plupart des personnes présentes s'intéressaient à tout autre chose : l'avenir de Verstappen lui-même et les rumeurs le liant à McLaren.

Ces rumeurs n'ont, en substance, rien de nouveau. Mais elles ont pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux depuis Silverstone, en grande partie à cause de ce que l'on appelle désormais le "vaguetweeting" (à savoir le fait de tweeter des choses vagues voire cryptiques). Dans un cas particulier, il était clair dès le début pour les initiés que le message faisait référence au transfert de Scott Dixon chez McLaren en IndyCar, même s'il a tout de même induit de nombreux fans en erreur.

Quant aux rumeurs concernant la F1, McLaren n'a jamais nié non plus avoir eu des discussions avec Verstappen, laissant ainsi l'affaire continuer à mijoter à l'arrière-plan. La journée médias à Spa n'a rien changé à cela, notamment parce que Verstappen lui-même n'avait aucune intention de mettre fin aux spéculations.

Il avait décidé de ne rien dire à ce sujet, ce qui est clairement apparu dès que le présentateur de la F1, Tom Clarkson, a tenté d'aborder le sujet au début de la conférence de presse FIA. Voici l'échange en intégralité :

Passons à un autre sujet. Ces derniers jours, voire ces dernières semaines, les spéculations sur votre avenir se sont encore multipliées. Avez-vous des informations nouvelles à nous communiquer ?

Non.

Et que pensez-vous de ces rumeurs ?

Rien.

Avez-vous une date en tête ?

Non, il n'y a rien à dire... de mon côté.

Un engagement total auprès de Red Bull pour 2027, donc...?

J'ai dit qu'il n'y avait rien à dire.

Après la conférence de presse, venait le moment pour Verstappen de la séance avec les médias néerlandais dans le paddock, mais là encore, il a immédiatement clairement exprimé sa position.

Lorsqu'un des journalistes a fait remarquer sur le ton de la plaisanterie que, pendant cette séance, Verstappen serait surtout interrogé sur son avenir, il a immédiatement répondu : "Je ne vais de toute façon rien dire à ce sujet, donc ce sera vite terminé !"

Plus tard au cours de cette session, la question a été subtilement posée de savoir si Verstappen avait au moins pris sa décision en privé. Le quadruple champion du monde a insisté sur le fait que ce n'était pas le cas.

"Non, je m'efforce simplement de m'assurer que nous prenons les bonnes décisions. En dehors de cela, il y a eu aussi le mariage de ma sœur, donc tout se fera naturellement. Ça a toujours été le cas."

Il a ajouté qu'il ne s'était pas fixé de date butoir pour clarifier la situation : "Non, pas nécessairement."

On sait que la clause de résiliation figurant dans le contrat de Verstappen est liée à son classement au championnat en août, même s'il n'est pas tenu d'informer Red Bull de sa décision avant octobre. Compte tenu de sa position actuelle, il est en mesure d'activer cette clause cette année, contrairement à la saison dernière, bien que son manager, Raymond Vermeulen, ait déjà expliqué que la simple existence de cette clause ne signifiait pas automatiquement que les Verstappen avaient l'intention de s'en servir.

Plus tôt cette année, Red Bull a demandé à Verstappen de s'engager publiquement à rester au sein de l'écurie, mais, tout comme pour la demande de rachat de sa clause de résiliation, le Néerlandais n'a, fort logiquement, aucun intérêt à le faire.

Interrogé à ce sujet, Verstappen a insisté sur le fait qu'il ne se sentait pas mis sous pression par Red Bull. "Non, ils ne peuvent de toute façon pas vraiment me mettre la pression. Nous avançons simplement étape par étape. Toutes nos discussions portent essentiellement sur la voiture et sur la manière dont nous pouvons l'améliorer. À cet égard, l'ambiance est exactement la même qu'elle a toujours été, et c'est ainsi que cela doit être."

Red Bull n'écoute pas assez Verstappen ?

Max Verstappen avec Laurent Mekies Photo de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Ces conversations sur le manque de performance de Red Bull ont effectivement eu lieu au cours de la semaine dernière. Juste après son abandon au Grand Prix de Grande-Bretagne, Verstappen avait pourtant déclaré qu'il n'avait aucune envie d'avoir une véritable discussion avec l'équipe pendant quelques jours, même si cela s'expliquait en partie par la frustration qu'il ressentait à ce moment-là.

"Mercredi, j'étais déjà de retour dans le simulateur. C'est juste que lorsque vous descendez de la voiture, à ce moment-là, vous en avez assez, car vous êtes sorti de piste pour la deuxième fois à cause d'un problème similaire", a déclaré Verstappen, faisant référence à l'aileron arrière rotatif que Red Bull n'utilisera pas ce week-end.

"Je sais également que l'équipe fait tout ce qu'elle peut pour résoudre ces problèmes, et il est évident qu'elle n'apprécie pas non plus de voir ces accidents. C'est juste frustrant quand ça arrive. Mais dès mercredi, j'étais de retour dans le simulateur, donc le travail se poursuit tout simplement."

Cette journée a également été l'occasion d'aborder un autre sujet que Verstappen avait soulevé à Silverstone : son sentiment que Red Bull ne l'écoute pas suffisamment. Il avait auparavant évoqué ce point au Canada et l'a réitéré après le Grand Prix de Grande-Bretagne.

"Ils ont examiné de nombreux points et sont parvenus à des conclusions sur certains aspects. D'autres points restent encore un peu plus difficiles à comprendre. Mais tout ce que j'ai dit a été pris en compte et nous en avons discuté."

"Mais quand je reviens à l'usine un jour comme celui-là, je ne vais pas dire : 'Vous ne m'écoutez pas', ou des choses de ce genre. Ce n'est pas ainsi que se déroulent ces conversations."

En ce sens, le climat semble s'être apaisé et Verstappen aborde ce nouveau week-end de course avec un optimisme renouvelé - même s'il sait que Spa sera difficile pour Red Bull. Toutefois, lors de la journée médias, ce qu'il n'a pas dit était sans doute plus intéressant que ce qu'il a dit.

Même si Verstappen n'apprécie guère toutes les spéculations concernant son avenir, il n'a actuellement aucune raison d'y mettre un terme. Cette situation lui sert soit de précieux moyen de pression vis-à-vis de Red Bull, soit d'occasion d'explorer véritablement d'autres options.

L'année dernière, cette saga avait effectivement pris fin lors de la journée médiatique en Hongrie. Pour l'instant, cependant, Verstappen n'en est pas encore là - quelle que soit sa décision finale pour l'année prochaine - et cela ne lui est certainement pas défavorable.