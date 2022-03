Verstappen : Drive To Survive fait passer Norris pour "un connard"

Charger le lecteur audio

Si Drive To Survive a connu un franc succès en filmant les coulisses du championnat et en interviewant les pilotes et les membres d'une équipe, le montage de la série a aussi fait grincer des dents dans le paddock. En raison de "rivalités qui n'existent pas vraiment", Max Verstappen avait fait le choix de ne plus apparaître devant les caméras de Netflix en 2021. Et cette année, après la diffusion de la quatrième saison, d'autres ont fait part de préoccupations similaires à celles du pilote Red Bull.

Cela a poussé Stefano Domenicali à agir, le PDG de la F1 expliquant à Bahreïn le week-end dernier qu'il allait "discuter avec Netflix" pour s'assurer que "l'histoire ne s'éloigne pas de la réalité". En conférence de presse peu avant le début des essais libres du Grand Prix d'Arabie saoudite, Verstappen a affirmé qu'il serait "toujours heureux de parler" avec Domenicali de son point de vue sur Drive To Survive, qu'il considère "un peu plus comme L'incroyable Famille Formule 1", un clin d’œil à l'émission de télé-réalité L'incroyable Famille Kardashian.

"J'ai regardé quelques épisodes de la dernière [saison] et j'ai été surpris, je m'y suis vu témoigner", a révélé le Champion du monde en titre. "C'est sûrement des trucs qui datent de 2018 ou quelque chose qu'ils ont réutilisé, sur le fait de se battre [en piste] et de ce que j'aime faire. Ce n'est déjà pas correct, bien sûr. Je pouvais entendre que ma voix était un peu différente. Je me suis aussi rendu compte que, souvent, [Netflix] laissait traîner [leur perche dans le paddock] pour capter pas mal de choses que j'ai pu dire. Donc je vais devoir faire un peu plus attention à ça aussi."

Verstappen a notamment peu apprécié la manière dont Netflix a dressé le portrait de Lando Norris, ami du Néerlandais et figure très appréciée dans le paddock, qui a eu Daniel Ricciardo comme nouveau coéquipier chez McLaren l'an passé.

"Ce n'est pas mon truc, tout simplement", a-t-il ajouté. "Ils ont bien sûr essayé de prendre des moments tout au long de la saison pour les monter d'une certaine manière. Personnellement, ce que je n'ai pas aimé, ce n'était même pas [un épisode] sur moi mais sur Lando et Daniel, qui sont deux gars super. Ils sont vraiment sympas et [Netflix] a donné l'impression que Lando était un peu un connard, ce qui n'est pas du tout le cas."

"Encore une fois, moi et de nombreuses personnes considérons Lando comme un gars drôle, un type génial. Il est super. Et en fait, quand on regarde cet épisode, on se dit vraiment : 'Qui est ce type, qu'est-ce qui se passe ?'. Si l'on découvre [la F1] et que l'on n'a jamais vu de courses, on ne l'aime pas. Pourquoi ? C'est un bon gars et l'on se fait une mauvaise idée de lui. Je pense qu'il m'est arrivé la même chose au début. Je suis quelqu'un [qui pense que] quand on gâche tout dès le départ, on ne peut pas l'arranger. C'est fini, tout est gâché. C'est donc ma position [sur le sujet] et ça va rester comme ça pour l'avenir."

Lors de cette même conférence de presse, d'autres pilotes ont aussi admis que Drive To Survive devait dresser un portrait plus fidèle des acteurs du championnat. Mick Schumacher a néanmoins estimé que "la première partie de Drive To Survive, disons les premières saisons, est assez intéressante et, je pense, assez spectaculaire. Ça attire beaucoup de personnes."

"Mais je pense qu'au fur et à mesure que la série progresse, il est important de devenir plus précis avec certaines choses", a nuancé le pilote Haas. "Peut-être qu'il ne faut pas mélanger les commentaires ou les messages radio [ce qui s'est de nouveau produit avec un message radio de Norris dans la quatrième saison, ndlr] et rester fidèle à ce qui s'est réellement passé sur la piste. Je pense que cela aurait plus de sens. Et peut-être que l'ordre chronologique pourrait lui aussi avoir plus de sens."