Verstappen échappe à une pénalité pour l'incident sous VSC

Sous enquête des commissaires, avec trois autres pilotes, pour une infraction sous Virtual Safety Car, Max Verstappen n'a finalement reçu qu'un "avertissement" de la part des officiels de la FIA. Sa cinquième position finale est donc entérinée.

Comme Nico Hülkenberg, Pierre Gasly et Esteban Ocon, qui ont en revanche tous trois terminé hors du top 10 et ne risquaient pas de perdre des points, le Néerlandais était sous le coup d'une investigation à la suite de la neutralisation virtuelle du GP d'Azerbaïdjan déclenchée en réponse à l'accrochage du 50e tour entre Carlos Sainz et Sergio Pérez. Et comme les trois autres pilotes, il a simplement été averti.

Les commissaires ont justifié l'ensemble des décisions comme celle concernant Verstappen, à savoir : "Le pilote a dépassé d'autres voitures après le drapeau à damier alors que la VSC était encore déployée à la suite de l'accident au virage 2. Il a été rappelé au pilote que si dépasser après le drapeau à damier n'est pas inhabituel, c'est interdit dans le cas d'un drapeau jaune, d'une voiture de sécurité ou d'une voiture de sécurité virtuelle."

"Si les pilotes étaient conscients de l'endroit où avait eu lieu l'accident, ils ne pouvaient pas savoir si du matériel d'urgence ou des commissaires étaient présents sur la piste, et auraient donc dû agir avec prudence."

"Les commissaires ont conscience que cela s'est produit plus tôt dans la saison et n'avait pas été relevé à l'époque. Nous adressons donc un avertissement au pilote concerné, ainsi qu'aux autres concurrents. De nouvelles infractions pourraient entraîner des pénalités significatives."

Dans le même temps, il faut signaler que McLaren, qui était sous le coup d'une enquête liée à un incident dans la ligne des stands, a écopé d'une amende de 5000 euros. Voici l'explication des commissaires : "S'il n'est pas inhabituel que le personnel de l'équipe se déplace vers la zone du Parc Fermé avant la fin de la course, McLaren avait des membres de l'écurie et du matériel dans la voie des stands alors que d'autres équipes étaient encore en train de s'arrêter, créant ainsi une situation potentiellement dangereuse."

Lire aussi : Formule 1 Accrochage entre Sainz et Pérez : les commissaires ont tranché