Championnat - Verstappen repasse à nouveau Hamilton

En terminant cinquième après être parti 11e, Lewis Hamilton a limité la casse dans une course où il y avait de nombreux pièges. Le Britannique perd certes la tête du classement mais peut espérer avoir mangé son pain noir en ayant écopé d'une pénalité, ce qui le remet "à égalité" avec son rival Max Verstappen dans ce domaine. Ce dernier a d'ailleurs terminé second dans une course relativement tranquille mais où la victoire n'a jamais été accessible. Avec son succès sans coup férir, Valtteri Bottas a renforcé sa troisième place au classement général face à Lando Norris et Sergio Pérez.

Chez les constructeurs, Mercedes continue de creuser l'écart malgré le double podium de Red Bull Racing. Dans la lutte pour la troisième place, très belle opération de Ferrari qui revient à 7,5 points de McLaren.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Mercedes 433.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 - - - - - - 2 Red Bull Racing 397.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 - - - - - - 3 McLaren 240 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 - - - - - - 4 Ferrari 232.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 - - - - - - 5 Alpine 104 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - - - - - - 6 AlphaTauri 92 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 - - - - - - 7 Aston Martin Racing 61 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 - - - - - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - - - - - 9 Alfa Romeo 7 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -