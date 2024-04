Verstappen parmi les 100 personnalités les plus influentes en 2024

Aujourd'hui, le magazine Time a dévoilé sa sélection 2024 des 100 personnalités et célébrités les plus influentes du monde, le Time 100. Parmi les chanteurs, acteurs, grands athlètes et écrivains d'horizons différents, figurait le nom du pilote Red Bull et triple Champion du monde Max Verstappen.

Depuis son premier titre remporté en 2021, le Néerlandais n'a fait que construire son histoire en Formule 1 par le biais de ses accomplissements et nombreux records battus, notamment la saison passée avec le plus de victoires remportées (19) et le plus de points inscrits (575) en une campagne. Cette année encore, Verstappen continue d'écraser la concurrence et ne laisse de place à personne, si ce n'est à Carlos Sainz lors de son abandon à Melbourne.

C'est donc grâce à ses réalisations au cours des trois dernières saisons que le pilote de 26 ans a pu s'assurer une place sur la liste Time 100 de cette année. Il rejoint un grand nombre d'athlètes comme le quarterback des Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, la star du rugby et capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud lors de sa victoire à la Coupe du monde 2023, Siya Kolisi, ainsi que Jenni Hermoso, championne du monde de football 2023 avec l'Espagne.

L'inscription du Néerlandais a été rédigée par le correspondant sportif principal du Time, Sean Gregory, vantant l'aisance du Champion du monde dans sa monoplace : "Verstappen est tellement confiant au volant que pendant une course, il a pu garder un œil sur les écrans autour de la piste afin d'observer la bataille qui se déroulait derrière lui."

Max Verstappen (Red Bull RB20). Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Le Time 100 a officiellement vu le jour en 1999, il y a de cela 25 ans. Une sélection de certains membres ayant figuré sur la liste de cette année sera invitée à un sommet le 24 avril et à un gala le 15 mai. Nous ne savons pas si Verstappen assistera à l'un ou l'autre de ces événements compte tenu de son emploi du temps cette saison et de sa folle inclinaison pour ce genre d'activités.

Parmi les autres exploits de Verstappen au cours de sa carrière en F1, nous pouvons citer ses 57 victoires en course et 36 pole positions, ainsi que son record (théoriquement) imbattable du plus jeune pilote de Formule 1. Il avait fait ses débuts en course en 2015 pour Toro Rosso à l'âge de 17 ans. Il est également le détenteur du record du plus jeune vainqueur de Grand Prix après sa victoire en Espagne en 2016, après avoir rejoint l'équipe Red Bull.

Verstappen n'est pas le seul pilote de F1 à avoir figuré sur la liste Time 100 : Lewis Hamilton a été inclus dans la liste du magazine américain de 2020, tandis que le septuple Champion du monde Michael Schumacher figurait dans celle de 2005.