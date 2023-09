Verstappen a retrouvé le plaisir de piloter la Red Bull après Singapour

Red Bull n'était pas à son niveau habituel dans les rues de Singapour, Max Verstappen et Sergio Pérez ayant notamment été tous deux éliminés en Q2 avant d'afficher un meilleur rythme pour remonter dans les points en course, mais dans le paddock, personne ne s'attendait à ce que ce chamboulement hiérarchique se confirme lors des épreuves suivantes.

Ainsi, Verstappen a dominé les deux premières séances d'essais libres du Grand Prix du Japon ce vendredi, avec six dixièmes d'avance sur la concurrence le matin, puis trois dixièmes l'après-midi. Particulièrement mécontent du comportement de la RB19 sur la piste de Marina Bay, le Néerlandais a retrouvé le sourire à Suzuka.

"La sensation était vraiment bonne aujourd'hui", se délecte Verstappen. "Dès le premier tour, j'ai retrouvé le plaisir de piloter cette voiture. Il semble que l'on ait vécu une très bonne journée, que ce soit sur les runs courts ou les longs relais. Il y a beaucoup de dégradation sur cette piste, alors ce sera assez dur pour les pneus en course. Mais jusque-là, le week-end commence bien."

Quant à Sergio Pérez, seulement onzième et neuvième des deux séances avec respectivement 1"4 et 1"0 de déficit sur son chef de file, il déplore des difficultés au niveau de l'équilibre de la monoplace. "Je pense que l'on comprend très bien la direction à emprunter", nuance-t-il néanmoins. "Les choses se présentent certainement bien mieux que le week-end dernier, ce qui est positif. J'espère bien me qualifier demain car la dégradation semble être assez élevée sur ce circuit, surtout avec les hautes températures que l'on attend."

Interrogé sur ses chances de jouer la pole, Pérez se déclare "convaincu" que Red Bull sera compétitif en qualifications comme en course. Quant au reste de la hiérarchie, alors que six écuries différentes étaient présentes dans le top 7 à l'issue des EL2, Verstappen conclut : "Tout a l'air un peu serré derrière moi, Ferrari et McLaren sont proches. Alors on va regarder. Mais je pense qu'en fin de compte, on se concentre juste sur nous-mêmes et on essaie d'optimiser nos performances. Et si on fait ça, alors j'ai bon espoir que l'on puisse se battre pour la pole."

