Verstappen : Red Bull n'a "jamais eu d'aileron flexible"

L'arrivée à Singapour marque le début de la dernière ligne droite du Championnat du monde 2023 et la première d'une série de manches hors Europe. Pour l'occasion, la FIA a décidé de serrer la vis sur le sujet de la flexibilité des ailerons, après avoir repéré des dispositifs qui contournaient le Règlement Technique.

D'aucuns se demandent si ces restrictions supplémentaires auront un impact notable sur certaines écuries. Dans le contexte de domination actuelle de Red Bull, les yeux se tournent bien entendu vers les RB19 et plus particulièrement celle de Max Verstappen, le Néerlandais restant sur dix succès de rang, un nouveau record.

Pour le double Champion du monde en titre, toutefois, son écurie – qui reste elle-même sur 15 succès d'affilée – n'a pas grand-chose à craindre : "Je ne pense pas que ce sera le cas. Nous n'avons jamais eu d'aileron avant flexible ou quoi que ce soit d'autre, donc je ne pense pas que cela nous nuise."

Red Bull peut glaner le titre constructeurs à Marina Bay. Cependant, le tracé de la Cité-État paraît être celui qui, en cette fin de saison, pourrait donner le plus de fil à retordre aux hommes de la marque autrichienne : "Je pense que nous ne serons tout simplement pas aussi compétitifs que sur d'autres circuits. Les circuits urbains sont un peu plus difficiles pour notre voiture. Je pense néanmoins que nous pouvons y faire du bon travail, mais ce sera très serré."

Nous avons toujours eu un niveau de performance élevé en tant qu'équipe, mais nous n'avions pas une aussi bonne voiture jusqu'à cette année. Max Verstappen

Revenant sur la force affichée par son écurie depuis le début de saison, et cette possibilité de sceller le sort du championnat constructeurs à sept manches de la fin de saison, Verstappen d'ajouter : "Nous avons toujours eu un niveau de performance élevé en tant qu'équipe, mais nous n'avions pas une aussi bonne voiture, je pense, jusqu'à cette année."

"Bien sûr, l'année dernière, la voiture était déjà très bonne. Les saisons précédentes, nous étions proches, mais nous gagnions ici et là et nous ne nous battions pas pour le [titre] constructeurs. Mais je pense que désormais tout s'est vraiment mis en place, nous avons très bien compris cette nouvelle réglementation et lorsque vous avez de bons éléments à chaque poste, vous pouvez réaliser quelque chose comme ce que vous voyez en ce moment."

Sur le plan personnel, Verstappen souhaite bien entendu poursuivre sa série et aller chercher une 11e victoire consécutive sur un tracé où il ne l'a jamais emporté jusqu'ici, produisant notamment l'an passé l'une de ses moins bonnes courses depuis le début de saison 2022 : "Bien entendu, je veux tenter de poursuivre cette série, mais je sais qu'un jour, évidemment, elle s'arrêtera. En général, les circuits urbains, [comme] Singapour, comportent toujours un peu plus de risques, un peu plus de chaos. Mais nous sommes ici pour gagner et nous allons essayer de le faire."

Lire aussi : Verstappen répond au dédain de Wolff pour son record de victoires