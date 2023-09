Verstappen répond au dédain de Wolff pour son record de victoires

À l'issue du Grand Prix d'Italie, lors duquel Max Verstappen avait battu le record de victoires consécutives en Formule 1 avec dix réalisations de rang, Toto Wolff ne s'était pas empressé de complimenter le pilote Red Bull, bien au contraire.

"Ce n'est pas quelque chose d'important pour moi, ces chiffres, c'est pour Wikipédia, et de toute manière personne ne lit ça", avait lancé l'Autrichien à chaud sur Sky Sports, avant de rétropédaler quelques instants plus tard lors de son point presse. Il avait alors précisé que "ce genre de record n'a aucune importance, ça n'avait aucune importance lors de notre belle époque chez Mercedes", ajoutant : "Le résultat en lui-même montre qu'un grand pilote dans une excellente voiture évolue à un niveau extrêmement élevé."

Cette clarification n'a toutefois pas suffi à effacer le commentaire initial, auquel Max Verstappen vient de répondre dans le paddock de Singapour. Le Néerlandais s'est montré perplexe vis-à-vis du manque de sportivité affiché par le directeur de Mercedes AMG F1.

"Ça ne me déçoit pas, mais ils ont fait une course assez merdique, alors il était sûrement encore énervé par leur performance. Je ne sais pas… Parfois, on dirait presque qu'il est un employé de notre écurie, mais heureusement non !" s'esclaffe Verstappen.

"Je pense qu'il est simplement important de se focaliser sur sa propre équipe. C'est ce que l'on fait. C'est ce que l'on faisait auparavant également, quand on était derrière eux et qu'ils dominaient. Et je pense qu'il faut savoir apprécier quand une écurie est vraiment performante, je pense qu'on l'a fait dans le passé, car cela servait aussi de source d'inspiration. Voir quelqu'un de si dominateur était très impressionnant à l'époque, et on savait qu'il nous fallait juste travailler plus dur, essayer d'être meilleurs et essayer d'atteindre ce niveau. Maintenant qu'on y est, on est évidemment très contents et on profite du moment."

Verstappen a désormais l'opportunité de porter sa série à 11 succès de rang sur la piste de Marina Bay, l'une des rares où il ne s'est jamais imposé. Cependant, l'intéressé maintient son approche habituelle de n'accorder que peu d'importance aux statistiques.

"Je n'ai jamais vraiment regardé le chiffre – huit, neuf, dix… Je veux simplement toujours faire de mon mieux. Naturellement, chaque week-end, je me mets la même pression pour essayer d'en tirer le meilleur résultat possible. Rien ne change vraiment de ce côté-là", a-t-il conclu.

