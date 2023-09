Sergio Pérez a accepté les excuses de Helmut Marko

Évoquant la forme de Sergio Pérez au lendemain du Grand Prix d'Italie de F1, Helmut Marko avait créé la polémique avec des propos discriminants. Ainsi, comparant l'implication du Mexicain à celle des Champions du monde estampillés Red Bull que sont Max Verstappen et Sebastian Vettel, l'Autrichien avait déclaré sur ServusTV : "Nous savons qu'il [Pérez] a des problèmes en qualifications. Il fluctue, il est sud-américain et dans sa tête il n'est tout simplement pas aussi pleinement concentré que l'étaient Max ou Sebastian."

Des propos qui ne sont pas passés, notamment au Mexique, pays par ailleurs situé en Amérique du Nord. Quelques jours après, un communiqué a été publié, toujours via ServusTV, dans lequel Marko présentait publiquement ses excuses. Avant le Grand Prix de Singapour qui débute ce vendredi, Pérez a révélé que le conseiller Red Bull avait réitéré son mea culpa en privé lors d'une rencontre.

"J'ai eu une conversation en privé avec lui", a déclaré Pérez. "Il s'est excusé et pour moi c'est le plus important. Et oui, on passe à autre chose. J'ai une relation personnelle avec lui. Et je pense qu'on peut toujours ressentir certaines émotions quand on lit ce genre de choses."

"Connaître la personne aide beaucoup, car je sais que ce n'est pas ce qu'il veut dire. Et j'ai accepté ses excuses, parce que je connais Helmut, du fait de notre relation personnelle, et je sais qu'il ne pensait pas ce qu'il a dit."

Helmut Marko et Sergio Pérez.

Pérez assure n'avoir pas été offensé par les mots de Marko, suggérant qu'ils avaient été mal interprétés. "Pas du tout, si je suis tout à fait honnête. Je connais Helmut, comme je l'ai dit, j'ai une relation personnelle avec lui."

"Je sais que ce n'est pas ce qu'il veut dire. Et je n'ai pas été offensé personnellement. Si ces commentaires avaient été faits dans un contexte différent, je les aurais pris différemment. Mais pour moi, c'est comme ça et je ne les ai pas pris personnellement."

"Ce que je dis aux médias, ou ce qu'il dit aux médias, n'a rien à voir avec les conversations que nous avons. Donc, quoi qu'il en soit, nous avons une bonne relation et je sais que ça n'a rien à voir. Comme je l'ai dit, Helmut s'est excusé, nous commettons tous des erreurs. Et le plus important pour moi, c'est que j'accepte ses excuses, ses excuses personnelles."

"Ce qui se passe ensuite, du côté des médias ou du public, n'est pas de mon ressort. Pour moi, le plus important, c'est la relation personnelle. Nous discuterons toujours au circuit, en dehors du circuit, ici et là. Nous nous voyons pratiquement tous les week-ends."

"Il dit ce qu'il pense. Je crois que ce que nous pouvons apprécier chez Helmut, c'est qu'il est très transparent, vis-à-vis des médias et du monde en général, mais aussi vis-à-vis des pilotes. Il est comme ça."

Lire aussi : Pérez n'exclut pas de quitter Red Bull volontairement fin 2024

Avec Adam Cooper