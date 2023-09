Norris seul pilote McLaren avec toutes les évolutions à Singapour

Lando Norris va bénéficier ce week-end pour le Grand Prix de Singapour de nouvelles évolutions, installées essentiellement sur sa McLaren. Oscar Piastri devra patienter avant de tester en intégralité ces nouveautés destinées à corriger les faiblesses de la MCL60 dans les virages lents. Le tracé de Marina Bay est l'endroit rêvé pour en jauger les bénéfices.

Lando Norris aura à sa disposition le package intégral tandis que son coéquipier n'en aura que certains éléments, en raison des délais de production des nouvelles pièces. L'Australien aura les parties manquantes sur sa monoplace à partir de la semaine prochaine pour le Grand Prix du Japon à Suzuka.

"C'est ce qui nous aidera le plus à progresser depuis l'Autriche", révèle Lando Norris, faisant allusion aux évolutions majeures introduites par McLaren au début de l'été. "Naturellement, on ne les a pas encore testées sur la piste, donc on ne veut pas en dire trop avant d'avoir fait fonctionner ça correctement, mais c'est un bon pas en avant. L'équipe a travaillé dur pour l'avoir sur une des voitures ici, puis on aura le reste au Japon. Ce sont donc deux week-ends passionnants pour nous."

"On a parfois mis des choses en place qui n'ont pas vraiment fonctionné comme on le voulait. Mais le fait d'avoir progressé depuis l'Autriche me donne davantage d'espoir. C'est aussi un peu plus axé sur les basses vitesses, ce qui est un peu différent de ce que l'on avait en Autriche. C'est la première fois que l'on peut essayer de se concentrer un peu plus là-dessus."

Lando Norris et Oscar Piastri dans le paddock de Singapour ce jeudi.

Le comportement de la MCL60 dans les virages lents est un problème qui persiste depuis le début de l'année, mais parvenir à le régler n'effacera pas toutes les autres faiblesses qui caractérisent encore la monoplace anglaise selon Lando Norris. Et c'est sur ce point que le pilote pousse son équipe à travailler encore pour l'avenir, plus que sur le développement de points forts.

"Je pense que ça ne va pas m'aider exactement là où je le voudrais probablement par rapport à mon pilotage, mais ça devrait juste aider un peu les charges globales, les vitesses de passage, la régularité, l'usure des pneus, ce genre de choses", détaille-t-il. "C'est juste une amélioration de la performance, ce n'est pas quelque chose qui me permette de me sentir mieux dans la voiture."

"Il y a des endroits où l'on perd parfois énormément de temps au tour. C'est toujours dû aux mêmes choses, que l'on ne peut pas changer avec un peu d'équilibre aérodynamique ou mécanique. Peu importe ce que l'on essaie, on a du mal, et je pense que ça nous a mis en difficulté sur certaines courses. Sur certaines circuits où l'on va, on est extrêmement compétitifs sur 90% de la piste, et ce sont juste certaines choses qui donnent l'impression que ça ne va pas. S'il n'y avait pas ça, on serait très forts et beaucoup plus compétitifs, on se battrait pour des podiums."

Propos recueillis par Jonathan Noble

